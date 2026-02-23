Eski Polis Memuru Merak Edilen O Soruyu Yanıtladı: Polisin İzinli Olduğu Zaman Olaya Müdahale Yetkisi Var Mı?

Polislik dünyanın her yerinde en zor ve tehlikeli meslek olarak bilinir. Çünkü polislik hem fiziksel hem de zihinsel sınırların her gün zorlandığı bir iş. Toplumun güvenliğini sağlama yükümlülüğü, kişisel özgürlükler ve görev bilinci arasındaki dengeyi kurmak, aynı anda birçok tehlikeli duruma girmek zorunda kalmak elbette kolay değil.

Eski polis memuru Burak Çağlayan sosyal medyada, mesleğiyle ilgili merak edilen bir soruya açıklık getirdi. Bir polisin, izinli olduğu zamanlarda gördükleri olaylara müdahale yetkilerinin ya da mecburiyetlerinin olup olmadığını anlatan polisin videosu pek çok kişiyi aydınlattı.