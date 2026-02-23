onedio
Eski Polis Memuru Merak Edilen O Soruyu Yanıtladı: Polisin İzinli Olduğu Zaman Olaya Müdahale Yetkisi Var Mı?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.02.2026 - 13:04

Polislik dünyanın her yerinde en zor ve tehlikeli meslek olarak bilinir. Çünkü polislik hem fiziksel hem de zihinsel sınırların her gün zorlandığı bir iş. Toplumun güvenliğini sağlama yükümlülüğü, kişisel özgürlükler ve görev bilinci arasındaki dengeyi kurmak, aynı anda birçok tehlikeli duruma girmek zorunda kalmak elbette kolay değil. 

Eski polis memuru Burak Çağlayan sosyal medyada, mesleğiyle ilgili merak edilen bir soruya açıklık getirdi. Bir polisin, izinli olduğu zamanlarda gördükleri olaylara müdahale yetkilerinin ya da mecburiyetlerinin olup olmadığını anlatan polisin videosu pek çok kişiyi aydınlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/eskibifederal/
Polislerin izinli günlerinde veya başka bir şehirdeyken olaylara müdahale edebilir mi?

  • Şehir Dışına Çıkış İzni: Polisler izinli günlerinde amirlerinden veya müdürlerinden izin almadan başka bir şehre gidemezler. İzsiz şehir dışına çıkmak disiplin soruşturmasına ve kınama cezasına neden olabilir.

  • Müdahale Yetkisi: Polis Kanunu'na göre bir polis sivil de olsa 7/24 görevde sayılır; bu nedenle olaylara müdahale yetkisi teknik olarak vardır.

  • Müdahale Zorunluluğu: Ancak sivil ve izinli bir polisin olaya bizzat müdahale etme zorunluluğu yoktur.

  • Önerilen Yol: Olayın büyüklüğüne göre 112/155'i arayıp bilgi vermek ve ekip yönlendirilmesini sağlamak yeterli görülebilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
