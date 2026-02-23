Hastasını 25 Dakika Boyunca Kalp Masajı Yaparak Hayata Döndüren Sağlık Çalışanı Yaşadığı Mutluluğu Paylaştı

Kaynak: https://x.com/aykiri/status/202554555...
Doktorluk dünyanın en kutsal mesleği. Bir insanı ağlığına kavuşturmanın, hatta yeniden yaşam vermenin değeri tartışılmaz. Sağlık alanında çalışanların yaptığı iş, maddi bir değerle ölçülemeyecek kadar önemli. Fakat elbette herkesin cesaret edebileceği bir iş de değil.
Yaklaşık 20-25 dakika boyunca kalp masajı yaptığı hastasını hayata döndürmeyi başaran bir sağlık çalışanı yaşadığı mutluluğu paylaştı. Duygularını 'Anlatılmaz yaşanır' sözleriyle anlatan sağlık çalışanının videosu izleyenleri de mutlu etti.
Acil durumlar için yetişkinlere en sade ve net haliyle kalp masajı nasıl yapılır?
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
