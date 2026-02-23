Hastasını 25 Dakika Boyunca Kalp Masajı Yaparak Hayata Döndüren Sağlık Çalışanı Yaşadığı Mutluluğu Paylaştı

Doktorluk dünyanın en kutsal mesleği. Bir insanı ağlığına kavuşturmanın, hatta yeniden yaşam vermenin değeri tartışılmaz. Sağlık alanında çalışanların yaptığı iş, maddi bir değerle ölçülemeyecek kadar önemli. Fakat elbette herkesin cesaret edebileceği bir iş de değil.

Yaklaşık 20-25 dakika boyunca kalp masajı yaptığı hastasını hayata döndürmeyi başaran bir sağlık çalışanı yaşadığı mutluluğu paylaştı. Duygularını 'Anlatılmaz yaşanır' sözleriyle anlatan sağlık çalışanının videosu izleyenleri de mutlu etti.