onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Hastasını 25 Dakika Boyunca Kalp Masajı Yaparak Hayata Döndüren Sağlık Çalışanı Yaşadığı Mutluluğu Paylaştı

Hastasını 25 Dakika Boyunca Kalp Masajı Yaparak Hayata Döndüren Sağlık Çalışanı Yaşadığı Mutluluğu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.02.2026 - 12:26 Son Güncelleme: 23.02.2026 - 12:28

İçerik Devam Ediyor

Doktorluk dünyanın en kutsal mesleği. Bir insanı ağlığına kavuşturmanın, hatta yeniden yaşam vermenin değeri tartışılmaz. Sağlık alanında çalışanların yaptığı iş, maddi bir değerle ölçülemeyecek kadar önemli. Fakat elbette herkesin cesaret edebileceği bir iş de değil. 

Yaklaşık 20-25 dakika boyunca kalp masajı yaptığı hastasını hayata döndürmeyi başaran bir sağlık çalışanı yaşadığı mutluluğu paylaştı. Duygularını 'Anlatılmaz yaşanır' sözleriyle anlatan sağlık çalışanının videosu izleyenleri de mutlu etti.

Kaynak: https://x.com/aykiri/status/202554555...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acil durumlar için yetişkinlere en sade ve net haliyle kalp masajı nasıl yapılır?

Acil durumlar için yetişkinlere en sade ve net haliyle kalp masajı nasıl yapılır?

1. Hazırlık

  • 112'yi arayın.

  • Hastayı sert bir zemine sırt üstü yatırın.

  • Yanına diz çökün.

2. El Pozisyonu

  • Bir elinizin topuğunu göğüs kemiğinin tam ortasına koyun.

  • Diğer elinizi üzerine kenetleyin.

  • Dirseklerinizi kırmayın, kollarınız yere dik olsun.

3. Uygulama

  • Hız: Dakikada 100-120 kez (saniyede yaklaşık 2 bası).

  • Derinlik: Göğüs kafesi 5 cm çökmeli.

  • Gevşeme: Her basıdan sonra göğsün geri çıkmasına izin verin (elinizi kaldırmadan).

Sağlık ekibi gelene kadar durmadan, hızlı ve güçlü şekilde bastırmaya devam edin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın