Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaşlıların Tepkisini Çekti

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi yaptıkları açıklamalarla gündem olan Samsunspor Başkanı Yıldırım, kritik Beşiktaş maçı öncesi iddialı açıklamalar yaptı.

Yıldırım, 'Beşiktaş maçı, kadro ve oyun açısından Galatasaray maçına göre daha kolay görünüyor. Ancak Galatasaray da düşüşte; rakipler artık onları çözmeye başladı. Avrupa hedefimiz için kritik; iki maçı da kaybedersek işler bizim için kötü olur' dedi.