onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaşlıların Tepkisini Çekti

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaşlıların Tepkisini Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.11.2025 - 21:13

Süper Lig'in 13.hafta maçında Beşiktaş, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi iddialı açıklamalarıyla bilinen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bir kez daha konuşulacak bir açıklamaya imza attı. 

Ekol Spor'a konuşan Yıldırım, 'Beşiktaş bize eş bir takım' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yüksel Yıldırım zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Yüksel Yıldırım zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi yaptıkları açıklamalarla gündem olan Samsunspor Başkanı Yıldırım, kritik Beşiktaş maçı öncesi iddialı açıklamalar yaptı. 

Yıldırım, 'Beşiktaş maçı, kadro ve oyun açısından Galatasaray maçına göre daha kolay görünüyor. Ancak Galatasaray da düşüşte; rakipler artık onları çözmeye başladı. Avrupa hedefimiz için kritik; iki maçı da kaybedersek işler bizim için kötü olur' dedi.

"Beşiktaş bize eş bir takım"

"Beşiktaş bize eş bir takım"

Pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları maç hakkında konuşan Yıldırım, 'Orkun ve Rafa'nın durumu bizim için belirleyici değil. Beşiktaş yenilmez değil, defalarca kaybetti. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi bir hava yok. Bizim için eş bir rakip ve onları yenmek için sahada olacağız' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın