Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaşlıların Tepkisini Çekti
Süper Lig'in 13.hafta maçında Beşiktaş, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesi iddialı açıklamalarıyla bilinen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bir kez daha konuşulacak bir açıklamaya imza attı.
Ekol Spor'a konuşan Yıldırım, 'Beşiktaş bize eş bir takım' dedi.
Yüksel Yıldırım zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından sıklıkla söz ettiriyor.
"Beşiktaş bize eş bir takım"
