Alperen Şengün'ün İstanbul'u Tanıttığı Video Tam Not Aldı: Selman Öğüt Eleştirince Tepki Yağdı
NBA’de oynayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, YouTube’da yayınlanan “Off Day” serisine konuk oldu. İstanbul’u dünyaya tanıtan Alperen Şengün, kentin tarihi güzelliğini ve Türk yemeklerinin önemini anlattı. Ekiple birlikte bir restoranda yemek yiyip rakı içen Şengün, “Rakı milli içeceğimizdir. Birbirimizi uzun süre görmediğimizde buraya gelir, rakı içer ve muhabbet ederiz” dedi.
Alperen Şengün’ün Türkiye’yi dünyaya tanıttığı video büyük beğeni aldı. 1 milyon izlenmeyi aşan videoyu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’da Instagram hesabından paylaşıp destek verdi. Selman Öğüt ise Alperen Şengün’ü eleştirince tepkilerin odağı aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alperen Şengün'ün o videosunu buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alperen Şengün'ün İstanbul'u dünyaya tanıttığı video izleyenlerden tam not aldı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da videoya destek verenler arasındaydı.
Selman Öğüt, Alperen Şengün'ün "Rakı milli içeceğimizdir" ifadesini eleştirdi. Öğüt'ün paylaşımına tepki yağdı.
Selman Öğüt'e gelen tepkiler şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Alperen'den keltoşa sağlam bir smaç gelecektir.🏀🏀🏀
Gurur Alperen 🇹🇷
Bu adam doçentlik dil puanının düşürülmesi, kolokyumun kaldırılması, dil bilmeyen bir çok akademisyenin doçent olmasının baş müsebbibi değil mi. Yüzde altmış... Devamını Gör