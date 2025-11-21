onedio
Alperen Şengün'ün İstanbul'u Tanıttığı Video Tam Not Aldı: Selman Öğüt Eleştirince Tepki Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.11.2025 - 17:38

NBA’de oynayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, YouTube’da yayınlanan “Off Day” serisine konuk oldu. İstanbul’u dünyaya tanıtan Alperen Şengün, kentin tarihi güzelliğini ve Türk yemeklerinin önemini anlattı. Ekiple birlikte bir restoranda yemek yiyip rakı içen Şengün, “Rakı milli içeceğimizdir. Birbirimizi uzun süre görmediğimizde buraya gelir, rakı içer ve muhabbet ederiz” dedi. 

Alperen Şengün’ün Türkiye’yi dünyaya tanıttığı video büyük beğeni aldı. 1 milyon izlenmeyi aşan videoyu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’da Instagram hesabından paylaşıp destek verdi. Selman Öğüt ise Alperen Şengün’ü eleştirince tepkilerin odağı aldı.

Alperen Şengün'ün o videosunu buradan izleyebilirsiniz:

Alperen Şengün'ün İstanbul'u dünyaya tanıttığı video izleyenlerden tam not aldı.

NBA’de Houston Rockets forması giyen ve performansıyla başarılı oyuncular arasında yer alan milli basketbolcu Alperen Şengün, “Off Day” adlı video serisine konuk oldu. Ekibe İstanbul’a gezdiren Alperen Şengün’ün, megakenti dünyaya tanıttığı video tam not aldı. 

Türk mutfağını tanıtan Şengün,, 'Sosyal medyada ‘en iyi yemeği nerede yiyebilirsiniz?’ tarzı listeler görüyorum. İşte İtalya, İngiltere, Fransa falan yazıyor… Bak sana net söylüyorum. O sıralamaları yapan insanlar, daha önce Türkiye’ye gelmemiş bile!' dedi.

Rakı içtiği anlara da yer verilen Şengün, “Rakı milli içkimizdir” dedi ve Sert biriysen sek içersin. Birbirimizi uzun süre görmediğimizde buraya gelir, rakı içer ve muhabbet ederiz' ifadelerini kullandı.

Video izleyenlerden tam not aldı. Instagram’da 1 milyon izlenmeyi aşan video binlerce beğeni aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da videoya destek verenler arasındaydı.

Mumcu, videoyu Instagram hesabından paylaşarak, '“Alperen yine sahneye çıktı… Sadece rakipleri değil bizi de poster ediyor. Helal olsun milli gururumuz!” ifadelerini kullandı. 

Alperen Şengün'ü de paylaşımına etiketleyen Mumcu, 'Thank you' (Teşekkürler) emojisini de ekledi.

Selman Öğüt, Alperen Şengün'ün "Rakı milli içeceğimizdir" ifadesini eleştirdi. Öğüt'ün paylaşımına tepki yağdı.

twitter.com

'İyi dinle Alperen Şengün!

Rakı bizim milli içeceğimiz değildir!

Alkolü özendiremezsin!

Hele ki bir milli oyuncuysan bunu hiç yapamazsın!

Sen o şerefli formayı hak etmiyorsun.

Anayasa madde 58: Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.

Yetkilileri göreve davet ediyoruz.'

Selman Öğüt'e gelen tepkiler şöyle:

twitter.com
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
