Alperen Şengün'ün İstanbul'u Tanıttığı Video Tam Not Aldı: Selman Öğüt Eleştirince Tepki Yağdı

NBA’de oynayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, YouTube’da yayınlanan “Off Day” serisine konuk oldu. İstanbul’u dünyaya tanıtan Alperen Şengün, kentin tarihi güzelliğini ve Türk yemeklerinin önemini anlattı. Ekiple birlikte bir restoranda yemek yiyip rakı içen Şengün, “Rakı milli içeceğimizdir. Birbirimizi uzun süre görmediğimizde buraya gelir, rakı içer ve muhabbet ederiz” dedi.

Alperen Şengün’ün Türkiye’yi dünyaya tanıttığı video büyük beğeni aldı. 1 milyon izlenmeyi aşan videoyu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’da Instagram hesabından paylaşıp destek verdi. Selman Öğüt ise Alperen Şengün’ü eleştirince tepkilerin odağı aldı.