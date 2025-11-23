Ünlü Ekonomist Filiz Eryılmaz Asgari Ücret Tahminini Açıkladı: Beklentinin Çok Altında

Asgari ücrette geçen yıla paralel bir artış öngören Eryılmaz, 2026’da yüzde 19 oranında zam beklendiğini, refah payı eklenirse bu oranın yüzde 23-26’ya ulaşabileceğini söyledi. Eryılmaz, asgari ücretin artık hem beyaz hem de mavi yakalı çalışanlar için önemli bir referans noktası olduğunu vurguladı.