Ünlü Ekonomist Filiz Eryılmaz Asgari Ücret Tahminini Açıkladı: Beklentinin Çok Altında

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
23.11.2025 - 20:14

Piyasalarda hareketlilik sürüyor. Makroekonomik veriler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik riskler döviz kurlarını etkiliyor. Altın, dolar ve euro peş peşe rekorlar kırarken, 2025 yılı sonu için tahminler gelmeye başladı. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Sözcü TV’deki Haber Bülteni yayınına katılarak euro, dolar ve altın tahminlerini açıkladı.

"Euro'da yükseliş kaçınılmaz olacak"

Eryılmaz, euroda yükselişin sert şekilde devam edeceğini belirterek, dolardaki zayıf seyir nedeniyle euro/TL’nin yeni rekorlar kırabileceğini söyledi. 2025 yılı sonunda euro/TL’nin 50 lirayı, 2026’da ise 62 liraya kadar çıkabileceğini öngören Eryılmaz, dolar/TL tarafında baskılı sürecin devam edeceğini ve yıl sonunda 43 lira, 2026’da ise 51 lira seviyelerinin görülebileceğini ifade etti.

Gram altın için tahmini 6.700 TL oldu.

Altının 2026’da da güçlü kalacağını belirten Eryılmaz, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarının altını desteklediğini söyledi. Ons altının gelecek yıl 4 bin 500 ila 5 bin dolar arasında fiyatlanabileceğini, gram altının ise ons altından aldığı güçle 6 bin 700 lirayı görebileceğini belirtti.

Eryılmaz'ın asgari ücrete zam tahmini %19...

Asgari ücrette geçen yıla paralel bir artış öngören Eryılmaz, 2026’da yüzde 19 oranında zam beklendiğini, refah payı eklenirse bu oranın yüzde 23-26’ya ulaşabileceğini söyledi. Eryılmaz, asgari ücretin artık hem beyaz hem de mavi yakalı çalışanlar için önemli bir referans noktası olduğunu vurguladı.

