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Lionel Messi Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü Aldı, Ödülü Babası Jorge Messi'ye Adadı

Lionel Messi Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü Aldı, Ödülü Babası Jorge Messi'ye Adadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 16:39
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Lionel Messi, İspanya'nın prestijli ödüllerinden 2026 Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü Oviedo'daki Teatro Campoamor'da düzenlenen törenle aldı. Ödülü Asturias Prensesi Leonor verirken Messi törene eşi Antonela Roccuzzo ile katıldı. 39 yaşındaki yıldız, ödülü ağustos ayında hayatını kaybeden babası Jorge Messi'ye ithaf etti.

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Ödülü Prenses Leonor verdi.

Ödülü Prenses Leonor verdi.

Ödül töreni Oviedo'daki Teatro Campoamor'da yapıldı ve ödülü tahtın varisi Asturias Prensesi Leonor Messi'ye takdim etti. Törende Kraliyet ailesi de hazır bulundu. Messi, eşi Antonela Roccuzzo ile birlikte katıldı.

Messi'nin ödül sayısı 1000'e ulaştı.

Messi'nin ödül sayısı 1000'e ulaştı.

Bu ödülle birlikte Messi'nin toplam bireysel ödül sayısı 1.000'e ulaştı ve bu rakam bir dünya rekoru olarak aktarıldı. Ödül komitesi Messi'yi sahadaki başarılarının yanı sıra Leo Messi Vakfı aracılığıyla dezavantajlı çocukların sağlık ve eğitimine yaptığı katkılardan dolayı seçti. Messi 39 yaşında bu rekora imza attı.

Ödülü alan ilk bireysel futbolcu Messi.

Ödülü alan ilk bireysel futbolcu Messi.

Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü bireysel olarak alan ilk futbolcu Messi oldu. Ödül daha önce futbol dalında 2010'da İspanya milli takımına, 2012'de ise Xavi Hernández ile Iker Casillas'a ortaklaşa verilmişti.

Messi ödülü babasına ithaf etti.

Messi ödülü babasına ithaf etti.

Messi, ödülü ağustos ayında hayatını kaybeden babası Jorge Messi'ye adadı. Konuşmasında babasının ödülün açıklandığı haziran ayında çok sevindiğini ve gurur duyduğunu söyledi. Messi, konuşmasının ardından salonda ayakta alkışlandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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