Lionel Messi Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü Aldı, Ödülü Babası Jorge Messi'ye Adadı

Bu ödülle birlikte Messi'nin toplam bireysel ödül sayısı 1.000'e ulaştı ve bu rakam bir dünya rekoru olarak aktarıldı. Ödül komitesi Messi'yi sahadaki başarılarının yanı sıra Leo Messi Vakfı aracılığıyla dezavantajlı çocukların sağlık ve eğitimine yaptığı katkılardan dolayı seçti. Messi 39 yaşında bu rekora imza attı.