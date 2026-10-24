Lionel Messi Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü Aldı, Ödülü Babası Jorge Messi'ye Adadı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Lionel Messi, İspanya'nın prestijli ödüllerinden 2026 Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü Oviedo'daki Teatro Campoamor'da düzenlenen törenle aldı. Ödülü Asturias Prensesi Leonor verirken Messi törene eşi Antonela Roccuzzo ile katıldı. 39 yaşındaki yıldız, ödülü ağustos ayında hayatını kaybeden babası Jorge Messi'ye ithaf etti.
Ödülü Prenses Leonor verdi.
Messi'nin ödül sayısı 1000'e ulaştı.
Ödülü alan ilk bireysel futbolcu Messi.
Messi ödülü babasına ithaf etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın