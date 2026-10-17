Peru'da Keşfedilen Yeni Bitki Türü Mavi-Beyaz Çiçekli Salvia Messii'ye Lionel Messi'nin Adı Verildi
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Peru'nun And Dağları'nda keşfedilen yeni bir bitki türüne Lionel Messi'nin adı verildi. Nane ve adaçayı ailesinden Salvia messii, 1,5 metreye kadar uzuyor ve çiçekleri Arjantin forması gibi mavi-beyaz renkte. Phytotaxa dergisinde tanıtılan tür yalnızca altı bölgede yaşıyor, araştırmacılar onu 'Tehlike Altında' kategorisine almayı öneriyor.
Kaynak: The Athletic
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Salvia messii'nin mavi-beyaz çiçekleri, Arjantin milli takım formasını çağrıştırıyor.
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Tür yalnızca Lima ve Ica'daki kayalık vadilerde, 2 bin ile 2 bin 400 metre rakımda yaşıyor.
Messi'nin adını taşıyan canlılar listesine bir bitki de eklendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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