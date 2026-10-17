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Peru'da Keşfedilen Yeni Bitki Türü Mavi-Beyaz Çiçekli Salvia Messii'ye Lionel Messi'nin Adı Verildi

Peru'da Keşfedilen Yeni Bitki Türü Mavi-Beyaz Çiçekli Salvia Messii'ye Lionel Messi'nin Adı Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.10.2026 - 19:10
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Peru'nun And Dağları'nda keşfedilen yeni bir bitki türüne Lionel Messi'nin adı verildi. Nane ve adaçayı ailesinden Salvia messii, 1,5 metreye kadar uzuyor ve çiçekleri Arjantin forması gibi mavi-beyaz renkte. Phytotaxa dergisinde tanıtılan tür yalnızca altı bölgede yaşıyor, araştırmacılar onu 'Tehlike Altında' kategorisine almayı öneriyor.

Kaynak: The Athletic

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Salvia messii'nin mavi-beyaz çiçekleri, Arjantin milli takım formasını çağrıştırıyor.

Salvia messii'nin mavi-beyaz çiçekleri, Arjantin milli takım formasını çağrıştırıyor.

Nane, biberiye ve lavanta ile aynı Lamiaceae (ağızotugiller) familyasından olan Salvia messii, 1,5 metreye kadar boylanabilen aromatik bir çalı. Yeşilimsi, çan biçimli çanak yapraklarından çıkan beyaz çiçek, uç kısmında açık maviye dönüyor. Araştırmacılar bu renk dizilimini Arjantin milli takım formasına benzetti.

Türü Perulu botanikçi Paúl Gonzáles (San Marcos Ulusal Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi), Arjantinli bağımsız araştırmacı Rolando Uría ve Huarango Nature'dan Jean Capcha-Ramos tanımladı. Bulgular Phytotaxa dergisinde yayımlandı. Ekip, mikroskop incelemesi ve uluslararası herbaryum koleksiyonlarıyla karşılaştırma yoluyla bitkinin daha önce bilinmeyen bir tür olduğunu doğruladı. İsim, botanik Latincesi kuralı gereği Messi soyadına 'i' eki getirilerek oluşturuldu.

Tür yalnızca Lima ve Ica'daki kayalık vadilerde, 2 bin ile 2 bin 400 metre rakımda yaşıyor.

Tür yalnızca Lima ve Ica'daki kayalık vadilerde, 2 bin ile 2 bin 400 metre rakımda yaşıyor.

İlk popülasyonlar 2009'da gözlemlendi. Ancak bitkiyi ayrı bir tür olarak tanımlamaya yetecek örnek, 2023 ile 2025 arasındaki saha seferlerinde toplanabildi. Tür, Peru And Dağları'nın merkez-güney kesiminde, Lima ve Ica bölgelerindeki kayalık vadilerde ve kurak yamaçlarda yaşıyor.

Sorun şu ki, bu coğrafya çok dar: Salvia messii yalnızca altı lokasyonda bulunuyor. Araştırmacılar tehdit olarak sık yaşanan yangınları, yol yapımını ve aşırı kuraklığı sıraladı. Bu yüzden türün 'Tehlike Altında' kategorisine alınması öneriliyor. Bilim insanları, türün korunması için tohumlarının gen bankalarında saklanmasını tavsiye ediyor.

Messi'nin adını taşıyan canlılar listesine bir bitki de eklendi.

Messi'nin adını taşıyan canlılar listesine bir bitki de eklendi.

Messi'ye bilimin verdiği ilk saygı bu değil. Guinness Dünya Rekorları, bir futbolcunun adına en çok tür verilen isim olarak Messi'yi gösteriyor: 'Arjantinli forvet Lionel Andrés Messi için resmen adlandırılan tür sayısı beş.' 

Liste 2021'de tanımlanan Liolaemus messii kertenkelesi, Patagonya'daki Acanthogonatus messii örümceği, fosil kondor Vultur messii, fosil kolbacaklı Discinisca messi ve Salta'daki Baritú Ulusal Parkı'nda bulunan, 2024'te Mycological Progress'te tanıtılan Cercopemyces messii mantarından oluşuyor. Salvia messii bu listeye eklenen ilk bitki.

Arjantinli doğa bilimci Claudio Bertonatti (Maimónides Üniversitesi), adlandırmayı şu sözlerle değerlendirdi: 'Bir doğa bilimci ya da bilim insanı, Messi gibi isimlerin temsil ettiği değerlerden ve tutkulardan bağımsız çalışmaz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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