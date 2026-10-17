Peru'da Keşfedilen Yeni Bitki Türü Mavi-Beyaz Çiçekli Salvia Messii'ye Lionel Messi'nin Adı Verildi

Nane, biberiye ve lavanta ile aynı Lamiaceae (ağızotugiller) familyasından olan Salvia messii, 1,5 metreye kadar boylanabilen aromatik bir çalı. Yeşilimsi, çan biçimli çanak yapraklarından çıkan beyaz çiçek, uç kısmında açık maviye dönüyor. Araştırmacılar bu renk dizilimini Arjantin milli takım formasına benzetti.

Türü Perulu botanikçi Paúl Gonzáles (San Marcos Ulusal Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi), Arjantinli bağımsız araştırmacı Rolando Uría ve Huarango Nature'dan Jean Capcha-Ramos tanımladı. Bulgular Phytotaxa dergisinde yayımlandı. Ekip, mikroskop incelemesi ve uluslararası herbaryum koleksiyonlarıyla karşılaştırma yoluyla bitkinin daha önce bilinmeyen bir tür olduğunu doğruladı. İsim, botanik Latincesi kuralı gereği Messi soyadına 'i' eki getirilerek oluşturuldu.