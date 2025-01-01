Bilerek mi Yaptı? Eşinden Yeni Boşanan Bengü'nün 2024'e Veda Videosuna Düştüğü Not Kafa Karıştırdı!

2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren ve senelerdir oldukça da mutlu gözüken Bengü, iki çocuğuyla oldukça huzurlu ve sakin bir hayat sürüyordu.

Geçen sene başlayan boşanma dedikoduları Bengü tarafından yalanlansa da ortada bir tuhaflık olduğu belliydi. Nitekim çiftimiz, 6 yıllık evliliklerini 30 Ekim'de tek celsede bitirdi.

Boşanmanın ardından konserlerine tam gaz devam eden Bengü, geçtiğimiz saatlerde yeni yıla dair bir video paylaştı. Seneyi yanlış yazan Bengü'nün bilerek mi o notu düşüp düşmediği merak konusu oldu. Hoş, Bengü de videosunu hesabından kaldırınca soru işaretleri daha çok büyüdü! Buyurun, neler olmuş beraber bakalım!