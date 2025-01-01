Bilerek mi Yaptı? Eşinden Yeni Boşanan Bengü'nün 2024'e Veda Videosuna Düştüğü Not Kafa Karıştırdı!
Bilerek mi Yaptı? Eşinden Yeni Boşanan Bengü'nün 2024'e Veda Videosuna Düştüğü Not Kafa Karıştırdı!
2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren ve senelerdir oldukça da mutlu gözüken Bengü, iki çocuğuyla oldukça huzurlu ve sakin bir hayat sürüyordu.
Geçen sene başlayan boşanma dedikoduları Bengü tarafından yalanlansa da ortada bir tuhaflık olduğu belliydi. Nitekim çiftimiz, 6 yıllık evliliklerini 30 Ekim'de tek celsede bitirdi.
Boşanmanın ardından konserlerine tam gaz devam eden Bengü, geçtiğimiz saatlerde yeni yıla dair bir video paylaştı. Seneyi yanlış yazan Bengü'nün bilerek mi o notu düşüp düşmediği merak konusu oldu. Hoş, Bengü de videosunu hesabından kaldırınca soru işaretleri daha çok büyüdü! Buyurun, neler olmuş beraber bakalım!
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Senelerdir su gibi sesiyle kulağımızın pasını silen Bengü, hem sahnesi hem de samimiyetiyle gönüllerde taht kurmuş isimlerden biliyorsunuz.
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İki ay öncesine kadar mutlu aile hayatıyla da konuşulan Bengü, ne yazık ki 2018'de dünyevine girdiği eşi Selim Selimoğlu ile tek celsede boşanmıştı hatırlarsanız.
Zeynep ve Selim adında iki çocukları olan çift, 6 yıllık evliliği aniden bitirdi. Fakat boşanma ihtimali aniden doğan bir mesele değildi.
Aralarının iyi olmadığı ta geçen sene konuşulmaya başlamıştı. Başlarda yalanlanan haberin altı dolu çıktı, 30 Ekim'de boşanan Bengü ve Selim Selimoğlu'ndan "Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını konuşarak çözemeyeceğimizi fark anladığımız için evliliğimizi bitirme kararı aldık ve anlaşmalı olarak boşandık" açıklaması gelmişti.
Geçtiğimiz saatlerde 2024'e veda ettiği bir video paylaşan Bengü, "Bye 2024" yerine "Bye 2014" yazdı. Ne hikmetse videoyu sonradan silmeye karar verdi.
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Fakat 2014'ün Selim Selimoğlu ile aşk yaşamaya başladığı yıl olduğu bilindiğinden yorumların altı eski eşine kökünden veda ettiğini söyleyen kullanıcılarla dolmuştu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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