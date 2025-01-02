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Bir Kişi de Uyarmıyor mu? Photoshop'la Bacağının Yarısını Yok Eden Demet Akalın İllallah Ettirdi!

Bir Kişi de Uyarmıyor mu? Photoshop'la Bacağının Yarısını Yok Eden Demet Akalın İllallah Ettirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.01.2025 - 20:20

Birkaç gündür ezeli düşmanı gibi davrandığı Hadise'nin O Ses Türkiye'deki Sıfır Tolerans performansına verdiği tepkiyle konuşulan, genelde de atarlı giderli halleriyle dikkat çeken Demet Akalın bir photoshop mağduriyeti daha yaşadı!

Yeni yıla Pullman İstanbul Hotel'de giren Akalın, geceye dair birçok pozunu paylaştı. Fakat içlerinden özellikle biri hemen göze battı!

Geçen hafta bir başka konserinden paylaştığı fotoğraflarda photoshop sayesinde kendinden başka herkese benzetilen Akalın, bu sefer de bacağının yarısını yok etti! Buyurun, neler olmuş beraber bakalım!

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Atarlı giderli şarkılarıyla senelerdir fırtınalar estiren Demet Akalın, son zamanlarda büyük değişimi ve dönüşümüyle konuşuluyor biliyorsunuz.

Atarlı giderli şarkılarıyla senelerdir fırtınalar estiren Demet Akalın, son zamanlarda büyük değişimi ve dönüşümüyle konuşuluyor biliyorsunuz.

Zamanında Gülşen'e ve Hadise'ye "açık giyimleri" yüzünden demediğini bırakmayan Demet Akalın, şimdilerde rakipleriyle yarışıyor. Son birkaç gündür de Hadise'nin O Ses Türkiye'deki Sıfır Tolerans performansına verdiği "Kusacağım" tepkisiyle gündemde.

Zamanında Gülşen'e ve Hadise'ye "açık giyimleri" yüzünden demediğini bırakmayan Demet Akalın, şimdilerde rakipleriyle yarışıyor. Son birkaç gündür de Hadise'nin O Ses Türkiye'deki Sıfır Tolerans performansına verdiği "Kusacağım" tepkisiyle gündemde.

Kaçıran olduysa detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tüm bunları bir kenara bırakırsak daha geçen hafta konserde çektirdiği pozlarına uyguladığı filtre ve photosop'la dikkat çekmişti Akalın.

Tüm bunları bir kenara bırakırsak daha geçen hafta konserde çektirdiği pozlarına uyguladığı filtre ve photosop'la dikkat çekmişti Akalın.

Fotoğraf yukarıdaki değil... Demet Akalın'ın kendisi dışında herkese benzediği o pozu görmek isterseniz sizi şöyle alabiliriz:

Yeni yılı Pullman İstanbul Hotel'de karşılayan Demet Akalın, birkaç saat önce o geceden birçok pozunu paylaştı.

Yeni yılı Pullman İstanbul Hotel'de karşılayan Demet Akalın, birkaç saat önce o geceden birçok pozunu paylaştı.

Elinin ayarının yine fazlasıyla kaçmış olduğu da hemen fark edildi tabii! Shop yapacağım derken göz çıkaran Demet Akalın bu sefer de bacağının yarısını yok etti...

Elinin ayarının yine fazlasıyla kaçmış olduğu da hemen fark edildi tabii! Shop yapacağım derken göz çıkaran Demet Akalın bu sefer de bacağının yarısını yok etti...

Bir kişi de uyarmadı mı anlayamadık! Demet'in Photoshop'larına mecburen bir yenisini de ekleyiverdik!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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