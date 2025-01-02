Bir Kişi de Uyarmıyor mu? Photoshop'la Bacağının Yarısını Yok Eden Demet Akalın İllallah Ettirdi!
Bir Kişi de Uyarmıyor mu? Photoshop'la Bacağının Yarısını Yok Eden Demet Akalın İllallah Ettirdi!
Birkaç gündür ezeli düşmanı gibi davrandığı Hadise'nin O Ses Türkiye'deki Sıfır Tolerans performansına verdiği tepkiyle konuşulan, genelde de atarlı giderli halleriyle dikkat çeken Demet Akalın bir photoshop mağduriyeti daha yaşadı!
Yeni yıla Pullman İstanbul Hotel'de giren Akalın, geceye dair birçok pozunu paylaştı. Fakat içlerinden özellikle biri hemen göze battı!
Geçen hafta bir başka konserinden paylaştığı fotoğraflarda photoshop sayesinde kendinden başka herkese benzetilen Akalın, bu sefer de bacağının yarısını yok etti! Buyurun, neler olmuş beraber bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atarlı giderli şarkılarıyla senelerdir fırtınalar estiren Demet Akalın, son zamanlarda büyük değişimi ve dönüşümüyle konuşuluyor biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zamanında Gülşen'e ve Hadise'ye "açık giyimleri" yüzünden demediğini bırakmayan Demet Akalın, şimdilerde rakipleriyle yarışıyor. Son birkaç gündür de Hadise'nin O Ses Türkiye'deki Sıfır Tolerans performansına verdiği "Kusacağım" tepkisiyle gündemde.
Tüm bunları bir kenara bırakırsak daha geçen hafta konserde çektirdiği pozlarına uyguladığı filtre ve photosop'la dikkat çekmişti Akalın.
Yeni yılı Pullman İstanbul Hotel'de karşılayan Demet Akalın, birkaç saat önce o geceden birçok pozunu paylaştı.
Elinin ayarının yine fazlasıyla kaçmış olduğu da hemen fark edildi tabii! Shop yapacağım derken göz çıkaran Demet Akalın bu sefer de bacağının yarısını yok etti...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın