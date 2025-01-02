Bir Kişi de Uyarmıyor mu? Photoshop'la Bacağının Yarısını Yok Eden Demet Akalın İllallah Ettirdi!

Birkaç gündür ezeli düşmanı gibi davrandığı Hadise'nin O Ses Türkiye'deki Sıfır Tolerans performansına verdiği tepkiyle konuşulan, genelde de atarlı giderli halleriyle dikkat çeken Demet Akalın bir photoshop mağduriyeti daha yaşadı!

Yeni yıla Pullman İstanbul Hotel'de giren Akalın, geceye dair birçok pozunu paylaştı. Fakat içlerinden özellikle biri hemen göze battı!

Geçen hafta bir başka konserinden paylaştığı fotoğraflarda photoshop sayesinde kendinden başka herkese benzetilen Akalın, bu sefer de bacağının yarısını yok etti! Buyurun, neler olmuş beraber bakalım!