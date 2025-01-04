Babasına Böbreğini Vermişti: Ferdi Tayfur'un Oğlu Timur Cenazede Baygınlık Geçirdi

2 Ocak günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenaze töreni bugün düzenlendi. Cenazeden öne AKM'de düzenlenen törene ünlü isimler akın etti. Arabeskin efsanesinin cenazesine ise hayranları akın etti. Ülkenin gördüğü en kalabalık cenaze törenlerinden biri düzenlenirken usta sanatçı ülkenin dört bir yanında da son yolculuğuna uğurlandı. Ferdi Tayfur'un cenazesinde, tatsız olaylar da yaşandı.
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Kızı Tuğçe Tayfur'un tabut başında yaşadığı küfürlü kavganın ardından oğlu da cenazede baygınlık geçirdi.
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60 yaşındaki oğlu Timur Turanbayburt'ın babasına böbreğini verdiği biliniyordu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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