Babasına Böbreğini Vermişti: Ferdi Tayfur'un Oğlu Timur Cenazede Baygınlık Geçirdi

2 Ocak günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenaze töreni bugün düzenlendi. Cenazeden öne AKM'de düzenlenen törene ünlü isimler akın etti. Arabeskin efsanesinin cenazesine ise hayranları akın etti. Ülkenin gördüğü en kalabalık cenaze törenlerinden biri düzenlenirken usta sanatçı ülkenin dört bir yanında da son yolculuğuna uğurlandı. Ferdi Tayfur'un cenazesinde, tatsız olaylar da yaşandı.