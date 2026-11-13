Böbrek Hastaları İçin Yeni Dönem: Diyaliz Muayenesi Merkez Dışında Yapılabilecek, Cihaz Sınırı 80'e Çıktı

Yönetmelik, diyaliz ünite ve merkezlerinin planlanması, açılması, faaliyeti ve denetimine ilişkin usul ve esasları yeniden belirledi. Düzenlemenin en çok dikkat çeken kısmı hasta erişimi: hastalar aylık zorunlu diyaliz muayenelerini, tedavi gördükleri merkezin dışındaki kamu veya özel sağlık kuruluşlarında yaptırabilecek.

Başka bir sağlık kuruluşunda düzenlenen diyaliz reçetesiyle tedaviye devam etmek de mümkün olacak. Ev hemodiyalizinde ise mevcut uygulamanın temel esasları korundu; aylık muayene ve reçete düzenlemesinde nefroloji uzmanı önceliği sürüyor. Ev hemodiyalizi hastaları da muayenelerini merkez dışındaki kamu veya özel kuruluşlarda yaptırıp reçeteyi tedavi aldıkları merkeze sunarak tedavilerini sürdürebilecek.