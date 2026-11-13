Böbrek Hastaları İçin Yeni Dönem: Diyaliz Muayenesi Merkez Dışında Yapılabilecek, Cihaz Sınırı 80'e Çıktı
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Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle böbrek hastaları aylık zorunlu muayenelerini tedavi gördükleri merkezin dışındaki kamu veya özel sağlık kuruluşlarında yaptırabilecek, merkezlerin cihaz üst sınırı ise 60'tan 80'e çıkarıldı. Vakıf üniversiteleri de artık diyaliz merkezi ve ünitesi açabilecek.
Kaynak: İHA, AA, DHA
Hastalar aylık muayenesini merkez dışında yaptırıp reçeteyle tedavisini sürdürebilecek.
Merkezlerin cihaz kapasitesi üst sınırı 60'tan 80'e çıkarıldı, vakıf üniversitelerine de kapı açıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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