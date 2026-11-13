article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Böbrek Hastaları İçin Yeni Dönem: Diyaliz Muayenesi Merkez Dışında Yapılabilecek, Cihaz Sınırı 80'e Çıktı

Böbrek Hastaları İçin Yeni Dönem: Diyaliz Muayenesi Merkez Dışında Yapılabilecek, Cihaz Sınırı 80'e Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 10:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle böbrek hastaları aylık zorunlu muayenelerini tedavi gördükleri merkezin dışındaki kamu veya özel sağlık kuruluşlarında yaptırabilecek, merkezlerin cihaz üst sınırı ise 60'tan 80'e çıkarıldı. Vakıf üniversiteleri de artık diyaliz merkezi ve ünitesi açabilecek.

Kaynak: İHA, AA, DHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hastalar aylık muayenesini merkez dışında yaptırıp reçeteyle tedavisini sürdürebilecek.

Hastalar aylık muayenesini merkez dışında yaptırıp reçeteyle tedavisini sürdürebilecek.

Yönetmelik, diyaliz ünite ve merkezlerinin planlanması, açılması, faaliyeti ve denetimine ilişkin usul ve esasları yeniden belirledi. Düzenlemenin en çok dikkat çeken kısmı hasta erişimi: hastalar aylık zorunlu diyaliz muayenelerini, tedavi gördükleri merkezin dışındaki kamu veya özel sağlık kuruluşlarında yaptırabilecek.

Başka bir sağlık kuruluşunda düzenlenen diyaliz reçetesiyle tedaviye devam etmek de mümkün olacak. Ev hemodiyalizinde ise mevcut uygulamanın temel esasları korundu; aylık muayene ve reçete düzenlemesinde nefroloji uzmanı önceliği sürüyor. Ev hemodiyalizi hastaları da muayenelerini merkez dışındaki kamu veya özel kuruluşlarda yaptırıp reçeteyi tedavi aldıkları merkeze sunarak tedavilerini sürdürebilecek.

Merkezlerin cihaz kapasitesi üst sınırı 60'tan 80'e çıkarıldı, vakıf üniversitelerine de kapı açıldı.

Merkezlerin cihaz kapasitesi üst sınırı 60'tan 80'e çıkarıldı, vakıf üniversitelerine de kapı açıldı.

Kapasite tarafında da değişiklik var. Bir merkezde bulunabilecek cihaz sayısının üst sınırı 60'tan 80'e yükseldi. Merkezlerin birleşmesi durumunda toplam kapasite yine 80 cihazla sınırlandı.

Öte yandan vakıf üniversitelerinin diyaliz merkezi ve ünitesi açabilmesine imkân sağlandı. Denetim cephesinde ise diyaliz hizmetlerinde uygulanan yaptırımlara idari para cezası da eklendi.

Periton diyalizinin neden uygulanmadığı raporda yazacak, evde diyaliz imkânları artırılacak.

Periton diyalizinin neden uygulanmadığı raporda yazacak, evde diyaliz imkânları artırılacak.

Diyaliz raporlarında periton diyalizinin uygulanmama gerekçesini belirtmek artık zorunlu. Uygun hastalarda bu yöntem öncelikle değerlendirilecek, evde diyaliz seçenekleri de genişletilecek.

Kronik diyalize yeni başlayan hastalar ise en geç 3 ay içinde böbrek nakli konusunda bilgilendirilecek ve en yakın kamu organ nakli merkezine yönlendirilecek. Bu bilgilendirme zorunlu hale getirildi.

Tatil diyalizi dönemi genişledi: Haziran-Ekim yerine Mayıs'tan Kasım sonuna kadar sürecek.

Tatil diyalizi dönemi genişledi: Haziran-Ekim yerine Mayıs'tan Kasım sonuna kadar sürecek.

Evinden uzakta tedavi gören hastalara yönelik tatil diyalizi dönemi de uzatıldı. Haziran-Ekim aralığında uygulanan dönem, yeni yönetmelikle Mayıs-Kasım sonu olarak belirlendi.

Düzenleme, tatil planı yapan diyaliz hastalarının tedavilerini kesintiye uğratmadan seyahat edebileceği süreyi yaklaşık iki ay genişletiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın