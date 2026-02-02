Her Gün Kahve İçmek Böbreklere Zarar Verir mi?

Geçmişte kahve, özellikle kafein içeriği ve kan basıncını artırabileceği düşüncesi nedeniyle böbrek sağlığı açısından temkinli yaklaşılması gereken bir içecek olarak görülüyordu. Ancak son yıllarda yapılan geniş ölçekli epidemiyolojik araştırmalar bu algıyı önemli ölçüde değiştirdi.

2025 yılında Scientific Reports’ta yayımlanan ve yaklaşık 50 bin ABD’li yetişkinin verilerini kapsayan bir analiz, düzenli kahve tüketiminin kronik böbrek hastalığı riskinde artışla değil, aksine riskin azalmasıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu. Yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, hipertansiyon ve diyabet gibi faktörler hesaba katıldığında dahi bu ilişkinin devam ettiği görüldü. Araştırmacılar, bu etkinin kahvede bulunan antioksidan ve anti-enflamatuar bileşiklerle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

Benzer şekilde, Colorado Üniversitesi ve Johns Hopkins Tıp Fakültesi iş birliğiyle yürütülen, 14 binden fazla kişinin yaklaşık 24 yıl boyunca takip edildiği uzun vadeli bir çalışmada, günde 2–3 fincan kahve içen bireylerde akut böbrek yetmezliği riskinin, kahve tüketmeyenlere kıyasla yaklaşık yüzde 17 daha düşük olduğu saptandı.

Öte yandan, European Journal of Nutrition’da yayımlanan Japonya merkezli bir çalışma, kahvenin böbrek sağlığı üzerindeki etkilerinin kişiden kişiye değişebileceğine işaret ediyor. Bulgular, kafein metabolizmasında rol oynayan genetik farklılıkların, kahvenin fayda ya da risk düzeyini belirleyebileceğini gösteriyor. Bu durum, herkes için tek tip bir etki söz konusu olmadığını ortaya koyuyor.