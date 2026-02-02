onedio
Bilim İnsanlarına Göre Ömrü Kısaltan 3 Alışkanlık Açıklandı

Metehan Bozkurt
02.02.2026 - 11:10

Modern yaşamın içine yerleşen bazı alışkanlıklar, fark edilmeden sağlığı ve yaşam süresini tehdit edebiliyor. Bilim dünyasında yayımlanan son araştırmalar, her gün tekrarlanan üç temel rutinin hücresel yaşlanmayı hızlandırdığını ve kronik hastalık riskini belirgin biçimde artırdığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu alışkanlıklar, uzun vadede beklenen yaşam süresini ciddi ölçüde kısaltabiliyor.

Yaşam süresi dünya genelinde uzasa da, modern hayatın sıradanlaştırdığı bazı günlük alışkanlıklar bu tabloyu tersine çevirebiliyor.

Bilim insanlarına göre farkında olmadan sürdürülen üç temel rutin, hücresel yaşlanmayı hızlandırarak kronik hastalık riskini ciddi biçimde artırıyor.

Gerontoloji ve halk sağlığı alanında yürütülen son kapsamlı çalışmalar, çağdaş yaşamın “konforlu” olarak tanımlanan bazı davranışlarının biyolojik saati ileri sardığını gösteriyor. Uzmanlar, bu alışkanlıkların uzun vadede beklenen yaşam süresini yaklaşık 10 yıl kısaltabildiği uyarısında bulunuyor.

İşte ömrü kısaltan 3 alışkanlık...

Hareketsiz Yaşam: Sessiz Bir Tehdit

Günün büyük bölümünü oturarak geçirmek, metabolik sağlığı doğrudan hedef alan en önemli risk faktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. I-Min Lee’ye göre uzun süreli hareketsizlik, sigara kullanımıyla benzer düzeyde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Araştırmalar, sürekli oturmanın insülin direncini artırdığını, damar yapısını bozduğunu ve kalp-damar hastalıklarına zemin hazırladığını ortaya koyuyor. Bu durum, erken ölüm riskini anlamlı ölçüde yükseltiyor.

Ultra İşlenmiş Gıdalar Hücresel Yaşlanmayı Hızlandırıyor

Beslenme alışkanlıklarındaki değişim de yaşam süresi üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Londra Imperial College bünyesinde yürütülen çalışmalarda, ultra işlenmiş gıdaların vücutta yaygın inflamasyona neden olduğu saptandı.

Epidemiyolog Dr. Kiara Chang, bu tür gıdaların DNA onarım mekanizmalarını zayıflattığını ve hücrelerin biyolojik ömrünü belirleyen telomerlerin daha hızlı kısalmasına yol açtığını belirtiyor. Uzmanlara göre bu süreç, yaşlanmayı hızlandıran en kritik biyolojik zincirlerden biri.

Yetersiz Uyku Organların Yenilenmesini Engelliyor

Uyku düzeninin bozulması ise yalnızca zihinsel performansı değil, tüm vücudun kendini yenileme kapasitesini etkiliyor. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley kampüsünde yapılan nörobilim araştırmaları, kronik uykusuzluğun bağışıklık sistemini zayıflattığını ve kalp-damar sağlığını tehdit ettiğini gösteriyor.

Uyku uzmanı Dr. Matthew Walker’a göre, gecede altı saatin altındaki uyku süresi vücudu sürekli bir stres durumunda tutuyor. Bu da uzun vadede nörolojik yıkım riskini artırarak yaşam süresini belirgin biçimde düşürüyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
