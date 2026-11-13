BİM'den Sürpriz Hamle: Gıda Devini Satın Alıyor

Rekabet Kurulu'nun son kurul kararları arasında yer alan işlem, Milhans Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tüm paylarının BİM Birleşik Mağazalar AŞ tarafından devralınmasını kapsıyor. Kurul, işleme belirli taahhütler çerçevesinde izin verdi.

Milhans Gıda, BİM'in kendi markalı ürün tedarikinde uzun süredir çalıştığı firmalardan biri. Şirket; kuruyemiş, kuru meyve ve atıştırmalık kategorilerinde market zincirlerine özel markalı (private label) ürün üretiyor. Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre Milhans, tonaj bazında Türkiye'nin en büyük ikinci private label üreticisi konumunda.

Private label, yani market markalı ürünler, zincirlerin kendi adıyla ya da kendine özel markalarla sattığı ürünleri ifade ediyor. Bu ürünler genellikle bilinen markalara göre daha uygun fiyatla rafta yer alıyor ve indirim marketlerinin en güçlü kozları arasında sayılıyor.

2009'da kurulan şirketin Gebze'de 25 bin metrekarelik bir üretim tesisi bulunuyor. Otto ve List markalarının da sahibi olan Milhans, Japonya ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkeye ihracat yapıyor.