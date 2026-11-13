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BİM'den Sürpriz Hamle: Gıda Devini Satın Alıyor

BİM'den Sürpriz Hamle: Gıda Devini Satın Alıyor

BİM
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
13.11.2026 - 11:14
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Türkiye'nin en büyük market zinciri BİM, raflarındaki kuruyemiş ve kuru meyve ürünlerini yıllardır üreten tedarikçisi Milhans Gıda'nın tamamını bünyesine katıyor. Rekabet Kurulu, devralmaya belirli taahhütlerle onay verdi. 

Kaynak: Patronlar Dünyası/Kerim Ülker

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BİM, gıda devini satın alıyor.

BİM, gıda devini satın alıyor.

Rekabet Kurulu'nun son kurul kararları arasında yer alan işlem, Milhans Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tüm paylarının BİM Birleşik Mağazalar AŞ tarafından devralınmasını kapsıyor. Kurul, işleme belirli taahhütler çerçevesinde izin verdi.

Milhans Gıda, BİM'in kendi markalı ürün tedarikinde uzun süredir çalıştığı firmalardan biri. Şirket; kuruyemiş, kuru meyve ve atıştırmalık kategorilerinde market zincirlerine özel markalı (private label) ürün üretiyor. Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre Milhans, tonaj bazında Türkiye'nin en büyük ikinci private label üreticisi konumunda.

Private label, yani market markalı ürünler, zincirlerin kendi adıyla ya da kendine özel markalarla sattığı ürünleri ifade ediyor. Bu ürünler genellikle bilinen markalara göre daha uygun fiyatla rafta yer alıyor ve indirim marketlerinin en güçlü kozları arasında sayılıyor.

2009'da kurulan şirketin Gebze'de 25 bin metrekarelik bir üretim tesisi bulunuyor. Otto ve List markalarının da sahibi olan Milhans, Japonya ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkeye ihracat yapıyor.

Paylar BİM'e doğrudan değil, bir girişim sermayesi fonu üzerinden geçiyor.

Paylar BİM'e doğrudan değil, bir girişim sermayesi fonu üzerinden geçiyor.

İşlemin dikkat çeken yanı, payların BİM'e doğrudan geçmemesi. Devralma, Albaraka Portföy Yönetimi'ne bağlı Turizm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Uzmanlar bu yapının şirkete vergi ve operasyon açısından avantaj sağladığını belirtiyor. İşlemin bedeline dair ise bir bilgi paylaşılmadı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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