BİM'den Sürpriz Hamle: Gıda Devini Satın Alıyor
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Türkiye'nin en büyük market zinciri BİM, raflarındaki kuruyemiş ve kuru meyve ürünlerini yıllardır üreten tedarikçisi Milhans Gıda'nın tamamını bünyesine katıyor. Rekabet Kurulu, devralmaya belirli taahhütlerle onay verdi.
BİM, gıda devini satın alıyor.
Paylar BİM'e doğrudan değil, bir girişim sermayesi fonu üzerinden geçiyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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