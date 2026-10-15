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Dev Market Zinciri BİM'den Sürpriz Karar: Yeni Sektöre Giriyor!

Dev Market Zinciri BİM'den Sürpriz Karar: Yeni Sektöre Giriyor!

BİM Yapay Zeka
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
15.10.2026 - 13:27
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Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden BİM, market raflarından ve bankacılıktan sonra yeni sektöre adım atıyor. NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre BİM, teknoloji sektörüne adım atıyor. BİM'in kuracağı yeni şirkete dair detaylar belli oldu.

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BİM yeni şirket kuruyor. Adım atacağı sektör belli oldu.

BİM yeni şirket kuruyor. Adım atacağı sektör belli oldu.

BİM, teknoloji sektörüne adım atıyor. BİM yönetim kurulunun aldığı kararla yeni şirketin kuruluş işlemleri başlatıldı. 250 bin lira kuruluş sermayesiyle hayata geçirilecek şirketin tek kurucusu ve tek pay sahibi BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. olacak. Yani şirkette başka bir ortak yer almayacak, kontrol tamamen perakende devinde kalacak.

Yeni yapının ana faaliyet alanı bilgisayar programlama, yazılım ve teknoloji geliştirme olarak belirlendi. Bunun yanında bilgisayar ve çevre birimleri ile POS ve ATM cihazları dahil olmak üzere teknolojik ürün ve donanımların temin edilmesi ve ticaretinin yapılması da şirketin iş kalemleri arasında yer alıyor.

Yapay zeka, siber güvenlik, dijital bankacılık: Yeni şirketin hedef listesi oldukça uzun.

Yapay zeka, siber güvenlik, dijital bankacılık: Yeni şirketin hedef listesi oldukça uzun.

Şirketin faaliyet alanı yalnızca yazılım ve donanımla sınırlı değil. Yapay zeka, büyük veri analitiği, bulut bilişim ve siber güvenlik başta olmak üzere ileri teknoloji alanlarında araştırma-geliştirme, mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri de yeni yapının gündeminde olacak.

Dikkat çeken bir diğer başlık ise finansal teknoloji. Karara göre şirket, ilgili mevzuat kapsamında gerekli izin ve yetkilendirmeleri alması şartıyla finansal teknoloji, dijital bankacılık ve ödeme hizmetleri alanında da faaliyet gösterebilecek. Teknoloji geliştirme bölgelerinde proje ve iş birliği yürütmek, e-ticaret ve dijital platform hizmetleri sunmak da hedefler arasında sayılıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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