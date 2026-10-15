Dev Market Zinciri BİM'den Sürpriz Karar: Yeni Sektöre Giriyor!

Şirketin faaliyet alanı yalnızca yazılım ve donanımla sınırlı değil. Yapay zeka, büyük veri analitiği, bulut bilişim ve siber güvenlik başta olmak üzere ileri teknoloji alanlarında araştırma-geliştirme, mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri de yeni yapının gündeminde olacak.

Dikkat çeken bir diğer başlık ise finansal teknoloji. Karara göre şirket, ilgili mevzuat kapsamında gerekli izin ve yetkilendirmeleri alması şartıyla finansal teknoloji, dijital bankacılık ve ödeme hizmetleri alanında da faaliyet gösterebilecek. Teknoloji geliştirme bölgelerinde proje ve iş birliği yürütmek, e-ticaret ve dijital platform hizmetleri sunmak da hedefler arasında sayılıyor.