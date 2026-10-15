Dev Market Zinciri BİM'den Sürpriz Karar: Yeni Sektöre Giriyor!
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Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden BİM, market raflarından ve bankacılıktan sonra yeni sektöre adım atıyor. NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre BİM, teknoloji sektörüne adım atıyor. BİM'in kuracağı yeni şirkete dair detaylar belli oldu.
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BİM yeni şirket kuruyor. Adım atacağı sektör belli oldu.
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Yapay zeka, siber güvenlik, dijital bankacılık: Yeni şirketin hedef listesi oldukça uzun.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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