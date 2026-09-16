Binlerce Şubesi Olan Market Zinciri BİM'den Flaş Adım: Kendi Bankasını Kurdu!

Dost Katılım Bankası A.Ş.'nin kuruluş sermayesi 10 milyar TL olarak belirlendi. Bu tutarın 9 milyar 999 milyon 996 bin TL'lik kısmı, yani sermayenin yüzde 99,99996'sı doğrudan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye ait. Geriye kalan yüzde 0,00004'lük dilim ise Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Es Global Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında eşit oranlarda paylaştırıldı; dördü de BİM'in bağlı ortaklıkları. Bankanın kuruluşuna, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 11 Haziran 2026 tarihli ve 11470 sayılı kararıyla izin verilmişti. Karar, 17 Haziran 2026'da 33283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sermayenin dörtte biri kuruluş aşamasında ödendi, kalan tutar faaliyet izni başvurusuna kadar tamamlanacak.