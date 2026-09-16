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Binlerce Şubesi Olan Market Zinciri BİM'den Flaş Adım: Kendi Bankasını Kurdu!

Binlerce Şubesi Olan Market Zinciri BİM'den Flaş Adım: Kendi Bankasını Kurdu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2026 - 20:19
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Türkiye'nin en çok şubesi bulunan zincir marketlerinden BİM, bankacılık sektörüne resmen adım attı. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer aldığı Dost Katılım Bankası A.Ş., 16 Eylül 2026'da İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilerek resmen kuruldu. 10 milyar TL sermayeli bankanın yüzde 99,99996'lık hissesi doğrudan BİM'e ait.

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BİM, Yeni Bankasına Tam 10 Milyar TL Sermaye Koydu: Ortaklık Payları Kuruşuna Kadar Netleşti.

BİM, Yeni Bankasına Tam 10 Milyar TL Sermaye Koydu: Ortaklık Payları Kuruşuna Kadar Netleşti.

Dost Katılım Bankası A.Ş.'nin kuruluş sermayesi 10 milyar TL olarak belirlendi. Bu tutarın 9 milyar 999 milyon 996 bin TL'lik kısmı, yani sermayenin yüzde 99,99996'sı doğrudan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye ait. Geriye kalan yüzde 0,00004'lük dilim ise Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Es Global Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında eşit oranlarda paylaştırıldı; dördü de BİM'in bağlı ortaklıkları. Bankanın kuruluşuna, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 11 Haziran 2026 tarihli ve 11470 sayılı kararıyla izin verilmişti. Karar, 17 Haziran 2026'da 33283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sermayenin dörtte biri kuruluş aşamasında ödendi, kalan tutar faaliyet izni başvurusuna kadar tamamlanacak.

Katılım Bankaları Yılın İlk Yarısında 119,5 Milyar TL'lik Sukuk İhraç Etti.

Katılım Bankaları Yılın İlk Yarısında 119,5 Milyar TL'lik Sukuk İhraç Etti.

BİM'in bankacılık sektörüne girme kararı, katılım bankacılığının Türkiye'de hızla büyüdüğü bir döneme denk geliyor. Türkiye Katılım Bankaları Birliği verilerine göre katılım bankaları, 2026'nın ilk 6 ayında 119,5 milyar TL'lik sukuk ihracı gerçekleştirdi; 2013'ten bu yana yapılan toplam ihraç ise 861,5 milyar TL'ye ulaştı. TKBB Genel Sekreteri İsmail Vural, bu rakamın sektörün 'yüksek finansal esnekliğini, sağlam bilanço yapısını ve sürdürülebilir büyüme kararlılığını' ortaya koyduğunu söyledi. Vural, yıl sonunda toplam sukuk ihraç hacminin yaklaşık 250 milyar TL'ye ulaşmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Fitch Ratings'ten Dikkat Çeken Değerlendirme: Sektördeki Birleşmeler Rekabeti Artırabilir.

Fitch Ratings'ten Dikkat Çeken Değerlendirme: Sektördeki Birleşmeler Rekabeti Artırabilir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, geçtiğimiz aylarda yayımladığı bir değerlendirmede Türkiye'deki kamu katılım bankalarının birleşmesinin sektörün rekabet gücünü ve büyümesini destekleyebileceğini belirtmişti. BİM gibi güçlü bir perakende ağına sahip bir oyuncunun sektöre girmesi de benzer bir etki yaratabilir; zincirin binlerce şubesi, Dost Katılım Bankası'na geniş bir müşteri tabanına ulaşma imkanı sunuyor. Şirket şimdilik BDDK'ye faaliyet izni başvurusu yapmaya hazırlanıyor; izin çıkması halinde banka, şubeler ve dijital kanallar üzerinden hizmet vermeye başlayacak. Sürecin ne zaman tamamlanacağı ise henüz belli değil.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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