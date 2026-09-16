Binlerce Şubesi Olan Market Zinciri BİM'den Flaş Adım: Kendi Bankasını Kurdu!
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Türkiye'nin en çok şubesi bulunan zincir marketlerinden BİM, bankacılık sektörüne resmen adım attı. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer aldığı Dost Katılım Bankası A.Ş., 16 Eylül 2026'da İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilerek resmen kuruldu. 10 milyar TL sermayeli bankanın yüzde 99,99996'lık hissesi doğrudan BİM'e ait.
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BİM, Yeni Bankasına Tam 10 Milyar TL Sermaye Koydu: Ortaklık Payları Kuruşuna Kadar Netleşti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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