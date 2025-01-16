Hüsnü Şenlendirici'nin Gözlerden Uzak Büyüyen Kızı Naz Şenlendirici Adeta Annesinin Kopyası Çıktı!
Hüsnü Şenlendirici'nin Gözlerden Uzak Büyüyen Kızı Naz Şenlendirici Adeta Annesinin Kopyası Çıktı!
Ülkemizin en ünlü klarnet virtüözü olan Hüsnü Şenlendirici geçtiğimiz akşam Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı 'Kutsal Damacana 5: Zombi' filminin galasına katıldı. Bir yanına kızı Naz'ı bir yanına da gelini Peri'yi alan ünlü sanatçı kameralara poz vermeyi de ihmal etmezken gözlere takılan farklı bir detay vardı.
O da başarılı klarnetçinin Nazire Şenlendirici ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Naz Şenlendirici oldu. Babasının yanında objektiflere gülümseyen Naz'ın annesiyle olan benzerliği görenleri epey şaşırttı.
Hadi gelin Naz Şenlendirici'nin son halini bi' görelim...
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Bir dönem uzun süre boyunca Sibel Can ve Hakan Altun'la birlikte Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının sunuculuğunu üstlenen Hüsnü Şenlendirici ülkemizin en ünlü klarnetçilerinden bir tanesi.
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Başarılı kariyeri kadar özel hayatıyla da ilgili çeken ünlü klarnet sanatçısı geçmiş yıllarda aşk üçgeniyle ortalığı fena çalkalamıştı.
Hüsnü Bey, Nazire Şenlendirici'yle evli olduğu dönemler Deniz Seki'yle de ilişki yaşamaya başlayıp tüm gözleri üzerine çekmişti.
Bu ilişki yaşanırken Nazire Hanım'dan çocuğu da vardı kendisinin. Nazire Şenlendirici o döneler günaşırı basına verdiği demeçlerle gündeme oturuyordu, belki hatırlayanlarınız vardır.
Kameralara yüzüğünü gösteren Nazire Hanım ”Yuvamı yıktı, onu metres yapacağım. Hüsnü'den asla boşanmayacağım. Allah onun belasını verecek, ben de izleyeceğim.” diyerek Deniz Seki'ye fena parlıyordu.
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İkilinin birlikteliklerinden de Ergün ve Naz adında iki çocukları dünyaya gelmişti. Ünlü klarnetçinin iki çocuğu da gözlerden uzakta büyüdü.
Hüsnü Şenlendirici dün akşam Şafak Sezer'in başrolü olduğu 'Kutsal Damacana 5: Zombi' filminin galasına katıldı. Kızını da uzun bir aranın ardından ilk kez kamera karşısında görmüş olduk. Ünlü klarnetçi kızı Naz ve gelini Peri ile birlikte poz verdi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Tıpkı babası gibi müzik yolundan giden Naz Şenlendirici'yi gören herkes kendisini annesi Nazire'ye benzetti.
2005 doğumlu, Haliç Üniversitesi konservatuar bölümü öğrencisi Naz'ın son halleriniden birkaçını da buraya bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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