Hüsnü Şenlendirici'nin Gözlerden Uzak Büyüyen Kızı Naz Şenlendirici Adeta Annesinin Kopyası Çıktı!

Ülkemizin en ünlü klarnet virtüözü olan Hüsnü Şenlendirici geçtiğimiz akşam Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı 'Kutsal Damacana 5: Zombi' filminin galasına katıldı. Bir yanına kızı Naz'ı bir yanına da gelini Peri'yi alan ünlü sanatçı kameralara poz vermeyi de ihmal etmezken gözlere takılan farklı bir detay vardı.

O da başarılı klarnetçinin Nazire Şenlendirici ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Naz Şenlendirici oldu. Babasının yanında objektiflere gülümseyen Naz'ın annesiyle olan benzerliği görenleri epey şaşırttı.

Hadi gelin Naz Şenlendirici'nin son halini bi' görelim...