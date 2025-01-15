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Kitabın Ortasından Konuştu: Danla Bilic'in Estetik Faciasından Yola Çıkan Aydilge Güzellik Sektörünü Taşladı!

Kitabın Ortasından Konuştu: Danla Bilic'in Estetik Faciasından Yola Çıkan Aydilge Güzellik Sektörünü Taşladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
15.01.2025 - 16:55

Şarkıları kadar tepkisini gizlemeyen türden paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam eden Aydilge sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündem oluyor. Gündeme dair olaylara parmak basan ünlü şarkıcı bu kez da farklı bir konuya değindi. Danla Bilic'in estetik operasyonu sonrası yaşadığı korkunç anlara değinen Aydilge'den güzellik sektörüne ağır bir taş geldi!

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Başta 'Kiralık Aşk' olmak üzere birçok dizinin jenerik müziğine imza atan, bir yandan beğenilen şarkılarla listelere girerken bir yandan da söz yazarlığı yapan Aydilge'nin adını son dönemlerde daha sık duyar olduk.

Başta 'Kiralık Aşk' olmak üzere birçok dizinin jenerik müziğine imza atan, bir yandan beğenilen şarkılarla listelere girerken bir yandan da söz yazarlığı yapan Aydilge'nin adını son dönemlerde daha sık duyar olduk.

Ülke gündemine damga vuran olaylara dair tepkilerini gizlemeyen ünlü şarkıcı, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarından da videolu paylaşımlar yapıyor.

Ülke gündemine damga vuran olaylara dair tepkilerini gizlemeyen ünlü şarkıcı, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarından da videolu paylaşımlar yapıyor.

Kendisi Lil Zey olayında epey dikkat çekmişti hatırlarsanız...

Ardından da Bennu Gerede'nin cinsel ilişki sırasında ölme istediğine de fena patlamıştı:

Aydilge, bu sefer de geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'e konuk olan Danla Bilic'in “Kalçamdaki dolgu kaburgama çıktı. Tüm vücudum enfekte oldu” diyerek anlattığı estetik pişmanlığından yola çıkarak güzellik sektörünü taşladı.

Aydilge, bu sefer de geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'e konuk olan Danla Bilic'in “Kalçamdaki dolgu kaburgama çıktı. Tüm vücudum enfekte oldu” diyerek anlattığı estetik pişmanlığından yola çıkarak güzellik sektörünü taşladı.

Tepkisinin yanına bolca da nasihatler ekledi: "Varoluşumuzu sadece nasıl göründüğümüz üzerine inşa etmek yerine hayatımızın merkezine bambaşka anlamlı değerler koymaya çabalayabiliriz."

Tepkisinin yanına bolca da nasihatler ekledi: "Varoluşumuzu sadece nasıl göründüğümüz üzerine inşa etmek yerine hayatımızın merkezine bambaşka anlamlı değerler koymaya çabalayabiliriz."

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Aydilge'nin bu çıkışına sosyal medya kullancılarından da çeşitli yorumlar geldi:

Aydilge'nin bu çıkışına sosyal medya kullancılarından da çeşitli yorumlar geldi:
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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