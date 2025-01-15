Gerçek Bambaşkaymış: Barış Arduç, Senarist Melikşah Altuntaş'ın Gupse Özay Çıkışına Nokta Koydu!
Gerçek Bambaşkaymış: Barış Arduç, Senarist Melikşah Altuntaş'ın Gupse Özay Çıkışına Nokta Koydu!
Yönetmen, senarist ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş, son günlerin konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
YouTube'da BÜRO isimli yeni bir programa başlayan Altuntaş'ın son bölümde Gupse Özay'ın adını gördüğü gibi çıldırması dikkatlerden kaçmamıştı. Altuntaş'ın 'Bu bayan' diye hitap ettiği Özay'a sözleri mi gerçek mi yoksa ironi mi olduğu tartışılmaya başlanmıştı.
Melikşah Altuntaş'ın bu sözleri sonrası Gupse Özay sessizliğini bozmazken, eşi Barış Arduç tartışmalara nokta koyacak cinsten bir açıklama yaptı.
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Melikşah Altuntaş hepimizi evlerimize oturmaya mecbur bırakan pandemi döneminde Bartu Küçükçağlayan ile beraber Mücbir Sebepler programının canlı yayınlarıyla hayatımıza girmişti.
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Yönetmen, senarist ve sinema yazarı olan Altuntaş, geçtiğimiz haftalarda YouTube'da BÜRO isimli yeni bir program sunmaya başlamıştı. İlk konuk da Ezgi Mola olmuştu.
Ünlü isimlerle girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen Melikşah Altuntaş'ın BÜRO programının yeni bölümünde Gupse Özay'a yönelik sert çıkışı herkesi fena afallatmıştı.
Ünlü oyuncunun adını görünce çılgına dönerek "Gupse Özay'ı niye yazıp duruyorsunuz? Bu bayanın filmi mi var? Bu filmi olduğunda ortaya çıkar, şöyle bir gezer bütün kanalları, s*ktir olur gider. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değildir Gupse Özay. Bu filmi varsa, cebinden bir 150-200 tırtıklarsa gelir bu programa ben size söyleyeyim. Yani boş yazmayın bu bayanı, boş yazmayın!" diye çıkışmıştı.
Çünkü kendisi hem Gupse Özay'la hem de eşi Barış Arduç'la çok yakın arkadaş. İşlerin bu noktaya gelmesi de haliyle kafaları karıştırdı!
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Yaşananlar sonrası Özay'dan herhangi bir açıklama gelmedi ancak, sessizliğini bozan ilk kişi biricik aşkı Barış Arduç oldu.
TV8'e konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Arduç, "Biz evde güldük ona, Melikşah bizim yakın arkadaşımız. Bu işin gırgırını yapıyor. Ciddiye alanlar olmuş, hiç öyle bir şey olabilir mi ya! Sonra Gupse de aradı. Beraber güldüler." ifadelerini kullandı.
"Kimse kimseyi yanlış anlamıyor biz yakın arkadaşız" diyen Barış Arduç bu açıklamasıyla gerilim iddialarına da nokta koymuş oldu.
İşte Barış Arduç'un açıklaması...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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