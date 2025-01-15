Gerçek Bambaşkaymış: Barış Arduç, Senarist Melikşah Altuntaş'ın Gupse Özay Çıkışına Nokta Koydu!

Yönetmen, senarist ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş, son günlerin konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

YouTube'da BÜRO isimli yeni bir programa başlayan Altuntaş'ın son bölümde Gupse Özay'ın adını gördüğü gibi çıldırması dikkatlerden kaçmamıştı. Altuntaş'ın 'Bu bayan' diye hitap ettiği Özay'a sözleri mi gerçek mi yoksa ironi mi olduğu tartışılmaya başlanmıştı.

Melikşah Altuntaş'ın bu sözleri sonrası Gupse Özay sessizliğini bozmazken, eşi Barış Arduç tartışmalara nokta koyacak cinsten bir açıklama yaptı.