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Her Açıklamasıyla Gündem Yaratan Aslı Bekiroğlu Gönlünü Bakın İnci Taneleri'nin Hangi Yıldızına Kaptırmış?

Her Açıklamasıyla Gündem Yaratan Aslı Bekiroğlu Gönlünü Bakın İnci Taneleri'nin Hangi Yıldızına Kaptırmış?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
16.01.2025 - 11:09

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, her açıklamasıyla apayrı bir gündem yaratan Aslı Bekiroğlu. yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İfşası ve talihsiz açıklamasından sonra ekranlardan uzaklaşsa da yeniden yapımlarda rol almaya başladı. Geçtiğimiz akşam 'Kutsal Damacana 5: Zombi' filminin galasında boy gösteren ünlü oyuncunun yepyeni bir aşka yelken açtığı görüldü. Magazin Burada'nın haberine göre; Aslı Bekiroğlu gönlünü İnci Taneleri dizisinin yıldızlarından birine kaptırdı!

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İlk olarak eğlenceli kısa videolarla tanınan ardından da İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım, Bandırma Füze Kulübü ve Yetiş Zeynep gibi pek çok projede boy gösteren Aslı Bekiroğlu'nu Jet Sosyete'deki rolüyle hafızalara kazınmıştı.

İlk olarak eğlenceli kısa videolarla tanınan ardından da İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım, Bandırma Füze Kulübü ve Yetiş Zeynep gibi pek çok projede boy gösteren Aslı Bekiroğlu'nu Jet Sosyete'deki rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Yıldızı bir anda parlayan Bekiroğlu'nun yasa dışı yollarla "ifşa" adı altında özel fotoğrafları yayılmıştı o dönem. Kendisi daha sonra dizi/film sektöründen de elini ayağını bir süreliğine çekmişti.

Yıldızı bir anda parlayan Bekiroğlu'nun yasa dışı yollarla "ifşa" adı altında özel fotoğrafları yayılmıştı o dönem. Kendisi daha sonra dizi/film sektöründen de elini ayağını bir süreliğine çekmişti.

Ardından talihsiz açıklamalarla da gündeme damgasını vuran ünlü oyuncu son olarak katıldığı bir programdaki fantezi itirafıyla dikkat çekmiş ve "abartılı olmadığı sürece her türlü fanteziye açığım" sorusunu gülerek "zaten" diye yanıtlayınca epey konuşulmuştu.

Ardından talihsiz açıklamalarla da gündeme damgasını vuran ünlü oyuncu son olarak katıldığı bir programdaki fantezi itirafıyla dikkat çekmiş ve "abartılı olmadığı sürece her türlü fanteziye açığım" sorusunu gülerek "zaten" diye yanıtlayınca epey konuşulmuştu.

Ünlü isim bu kez de özel hayatıyla manşetlerimize oturdu. Önceki akşam Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasında kırmızılara bürünen Bekiroğlu yepyeni bir aşka yelken açtığını ilan etti.

Ünlü isim bu kez de özel hayatıyla manşetlerimize oturdu. Önceki akşam Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasında kırmızılara bürünen Bekiroğlu yepyeni bir aşka yelken açtığını ilan etti.

Aslı Bekiroğlu meğer gönlünü İnci Taneleri dizisinde 'İzzet' karakterine hayat veren Furkan Rıza Demirel'e kaptırmış.

Aslı Bekiroğlu meğer gönlünü İnci Taneleri dizisinde 'İzzet' karakterine hayat veren Furkan Rıza Demirel'e kaptırmış.
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Yaklaşık bir aydır birlikte oldukları öğrenilen çift, ilk kez el ele görüntülendi. Yeni sevgililer gala sonrası sorulara yanıt vermeden oradan uzaklaştı.

Yaklaşık bir aydır birlikte oldukları öğrenilen çift, ilk kez el ele görüntülendi. Yeni sevgililer gala sonrası sorulara yanıt vermeden oradan uzaklaştı.

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Peki siz Furkan Rıza Demirel ve Aslı Bekiroğlu çiftini yakıştırdınız mı? Hadi yorumlara...

Peki siz Furkan Rıza Demirel ve Aslı Bekiroğlu çiftini yakıştırdınız mı? Hadi yorumlara...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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