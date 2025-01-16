Artık Nafakadan Hiç Yırtamaz: Cem Yılmaz'ın Milyonluk Bir Servet Ödeyip Barcelona'dan Ev Aldığı İddia Edildi!

Her hamlesiyle apayrı bir gündem yaratan Cem Yılmaz ne yapsa dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü komedyen geçtiğimiz günlerde lüks lamba kaosuyla epey olay olmuştu.

Bu sefer bambaşka bir konuyla öne çıkan Cem Yılmaz şimdi de Barcelona'daki hayranları tarafından görüntülendi. Gazete Magazin'den Hüseyin Altun'ın haberine göre; ünlü komedyenin milyon dolarlar harcayıp o bölgeden bir ev aldığı iddia edildi!