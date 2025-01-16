Artık Nafakadan Hiç Yırtamaz: Cem Yılmaz'ın Milyonluk Bir Servet Ödeyip Barcelona'dan Ev Aldığı İddia Edildi!
Artık Nafakadan Hiç Yırtamaz: Cem Yılmaz'ın Milyonluk Bir Servet Ödeyip Barcelona'dan Ev Aldığı İddia Edildi!
Her hamlesiyle apayrı bir gündem yaratan Cem Yılmaz ne yapsa dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü komedyen geçtiğimiz günlerde lüks lamba kaosuyla epey olay olmuştu.
Bu sefer bambaşka bir konuyla öne çıkan Cem Yılmaz şimdi de Barcelona'daki hayranları tarafından görüntülendi. Gazete Magazin'den Hüseyin Altun'ın haberine göre; ünlü komedyenin milyon dolarlar harcayıp o bölgeden bir ev aldığı iddia edildi!
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Cem Yılmaz izlemelere doyamadığımız dizi ve fimlerinin yanı sıra beyin yakan göndermeli paylaşımları ve çalkantılı aşk hayatıyla gündemimizden düşmüyor malumunuz.
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Hem magazinin hem de sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan ünlü komedyen geçtiğimiz günlerde de bir isyan çıkışıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Hepimizin iyi bildiği oldukça ünlü bir markadan tam tamına 43 bin TL ödeyerek bir masa lambası sipariş eden ve ürünün kırık gelmesiyle ifşalara başlayan Yılmaz'ın göndermeleri epey ses getirmişti.
Cem Yılmaz bu kez de bambaşka bir konuyla manşetlerimize oturdu. Gazete Magazin'den Hüseyin Altun'ın haberine göre; ünlü komedyen Barcelona'daki hayranları tarafından görüntülendi.
Eski eşi Ahu Yağtu'yla nafaka krizi yaşayan Cem Yılmaz'ın Barcelona'nın Eixample bölgesinden tam tamına 80 milyon değerinde bir ev satın aldığı iddia edildi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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