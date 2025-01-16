Gasilhanede Ağlamıştı: Ferdi Tayfur'un Küs Olduğu Kızı Tuğçe Tayfur'dan Babasının Vefatı Sonrası İlk Paylaşım!
Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur ne yazık ki 2 Ocak günü hayat gözlerini yummuştu. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm günlerce sosyal medyanın da gündeminde kalmıştı.
Cenazede yaşanan olaylar, öncesi ve sonrasındaki detaylar ve ortaya çıkan paha biçilemez servet derken usta sanatçıyı konuşmaya devam ediyoruz.
Bu seferki konumuz ise; Ferdi Tayfur'un davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur'la ilgili. Babasıyla küs şekilde ayrıldığı konuşulan, gasilhane önünde feryat edip cenaze başında küfürlü kavgaya tutuşan Tuğçe babasının vefatı sonrası ilk kez paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı bir yandan da İbrahim Tatlıses'in 'arabeskin prensi' sözlerine de tepki gösterdi.
Arabeskin mihenk taşlarından Ferdi Tayfur 15 Aralık günü Marmaris'teki evinde fenalaşması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirdiği belirtilen Tayfur ne yazık ki 2 Ocak günü hayatını kaybetti.
Usta sanatçı AKM'de düzenlenen veda töreninin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Ferdi Tayfur'un bir süredir arasındaki tartışmalarla, davalarla ve küslükle gündeme geldiği kızı Tuğçe Tayfur ise acı kaybın ardından en çok konuşulan isim olmuştu.
Vefatı haberi sonrası sessizliğini bozmayan Tuğçe, arkadaşı Murat Uçmaz, "Canım arkadaşımın gözyaşları bir an olsun dinmedi. İğnelerle zor ayakta duruyor." notlu paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.
Ertesi gün cenazeye gelen Tuğçe Tayfur'un usta sanatçının yeğeniyle küfürlü kavgaya tutuştuğu anlar herkesi şoke etmişti.
Acı günden sonra yeniden sessizliğe bürünen karnı burnundaki Tuğçe Tayfur bugün babası Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası ilk paylaşımını yaptı!
"Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. " diyerek bu kareyi paylaştı. 👇
Tuğçe Tayfur paylaşımında babasına "Arabeskin prensini kaybettik. Kimse ona bugüne kadar bu ünvanı vermedi. Ben prens diyorum ona" diyen İbrahim Tatlıses'e de "O arabeskin prensi değil KRAL’ıydı" diyerek cevap verdi.
O anları da buradan görebilirsiniz...
Tuğçe Tayfur sözlerini " İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi “hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın” dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki birgün…. Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey DUA!" diyerek bitirdi.
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