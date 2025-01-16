Gasilhanede Ağlamıştı: Ferdi Tayfur'un Küs Olduğu Kızı Tuğçe Tayfur'dan Babasının Vefatı Sonrası İlk Paylaşım!

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur ne yazık ki 2 Ocak günü hayat gözlerini yummuştu. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm günlerce sosyal medyanın da gündeminde kalmıştı.

Cenazede yaşanan olaylar, öncesi ve sonrasındaki detaylar ve ortaya çıkan paha biçilemez servet derken usta sanatçıyı konuşmaya devam ediyoruz.

Bu seferki konumuz ise; Ferdi Tayfur'un davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur'la ilgili. Babasıyla küs şekilde ayrıldığı konuşulan, gasilhane önünde feryat edip cenaze başında küfürlü kavgaya tutuşan Tuğçe babasının vefatı sonrası ilk kez paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı bir yandan da İbrahim Tatlıses'in 'arabeskin prensi' sözlerine de tepki gösterdi.