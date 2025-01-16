Biz Soğuktan Donarken Phuket'te Bikinileri Çekip Nispet Yapan Şevval Şahin'in Bacak Boyu Dikkatlerden Kaçmadı!
Biz Soğuktan Donarken Phuket'te Bikinileri Çekip Nispet Yapan Şevval Şahin'in Bacak Boyu Dikkatlerden Kaçmadı!
2018 yılında Miss Turkey güzeli seçip tacı takmasıyla hayatımıza giren Şevval Şahin, o gün bugündür gündemimizde yer alıyor! Magazin dünyasında emin adımlarla yürüyen Şahin sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla gözlerine üzerine çekiyor.
Bir de kusursuz fiziğiyle! Biz burada soğuklarla mücadele ederken Phuket tatilinde güneşin keyfini çıkaran Şevval Şahin'in son paylaşımlarındaki bir detay gözden kaçmadı! Şahin'in bacak boyunu görenler adeta ikiye bölündü. Kimileri 'shopu fazla kaçırmış' derken kimileri de görüntünün doğru olduğunu düşünüp dönüp bir daha baktı!
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2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilip tacı takan Şevval Şahin o yıllardan beri dikkat çekiyor.
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Çalkantılı aşk hayatı, podyum kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin manşetlerinde kendisine yer buluyor.
Türkçe ve İngilizce kelimeleri harmanlayarak konuşması, kimi zaman tartışma yaratan açıklamaları, birbirinden iddialı kombinleri... Yani anlayacağınız Şahin gündem olacak pek çok konuya imza atıyor...
Tescilli güzelin kusursuz fiziği ise bambaşka bir konu elbette! Kimileri bu haline hayran kalsa da kimileri de "Biraz kilo alsa" demekten kendini alamıyor.
Yani öyle böyle bir bacak boyundan bahsetmiyoruz! Sosyal medya kullanıcılarının bazıları bunun gerçek olduğunu reddedip 'filtre' eleştirilerine devam ediyor.
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Biz buralarda soğuk havalarla mücadele ederken Şevval Şahin'in deniz, kum ve güneş üçlüsüyle keyif yapması biraz tadımızı kaçırıyor tabii...
Tatil pozlarını paylaşmaya tam gaz devam eden Şevval Şahin'in bu karesi de çok dikkat çekti! Peki sizce bacak boyu gerçek mi, yoksa abartılı bir filtrenin sonucu mu?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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