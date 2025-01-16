Hande Erçel'in Influencer Ablası Gamze Erçel Katıldığı Etkinlikte 'Gossip Girl' Yıldızıyla Poz Verdi!
Hande Erçel'in Influencer Ablası Gamze Erçel Katıldığı Etkinlikte 'Gossip Girl' Yıldızıyla Poz Verdi!
Magazin dünyasının gözde isimlerinden olan Hande Erçel'i ne kadar çok konuşuyorsak, ablası Gamze Erçel'i de bir o kadar konuşmaya başladık son günlerde. Dünya tatlısı kızı ve romantik eşiyle yaptığı paylaşımlarla epey ilgi gören Gamze Erçel sosyal medyanın en tanıdık simalarından oldu.
Ürettiği içeriklerle fenomen olan Gamze Erçel bu popülerliğiyle birçok markayla çalışmaya başladı. Geçtiğimiz gün ünlü bir kozmetik markasının etkinliği için yurt dışına çıkan Gamze Erçel, efsane dizi Gossip Girl'ün unutulmaz yıldızlarından biriyle poz verdi!
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Güneşin Kızları dizisiyle hayatımıza giren, yıllar içinde gerek oyunculuğu gerekse de özel hayatı derken magazin dünyasının gözdesi olan Hande Erçel'le birlikte ablası Gamze Erçel'i de yakından tanımıştık.
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Attıkları her adımda yan yana olup, hiçbir zaman birbirlerinden desteklerini esirmeyen iki kız kardeş sosyal medyanın gözde isimleri arasına girdi.
Hande'yle etle tırnak misali olan Gamze Erçel 2019 yılında Caner Yıldırım'la evlenmiş tatlı mı tatlı kızları Mavi dünyaya gelmişti.
Biricik eşi ve kızıyla beraber ürettiği sosyal medya içerikleriyle adım adım fenomen olan Gamze Erçel şu sıralar birçok markayla iş birliği yapıyor.
Bu uğurda ülke ülke gezen ve her anını 4,7 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşan ünlü influencer yine bir etkinlik için yurt dışına çıktı.
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Ünlü bir kozmetik markasının davetine katılan Erçel, yine görenleri hayran bırakacak cinsten detayları takipçilerine sundu.
Kendisi ardından "Gossip Girl fanları sizin için bir sürprizim var" notuyla dizinin sevenlerini bir hayli heyecanlandırdı.
Dünyaca ünlü oyuncu ve bu markanın reklam yüzü olan Kelly Rutherford ile yan yana poz verdi.
Kendisi kimilerinin izlemeye doyamadığı entrika dolu Gossip Girl dizisinde "Lily van der Woodsen" karakteriyle milyonları etkilemeyi başarmıştı.
Kelly Rutherford'un konuşmasını da bu şekilde paylaştı:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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