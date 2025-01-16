Hande Erçel'in Influencer Ablası Gamze Erçel Katıldığı Etkinlikte 'Gossip Girl' Yıldızıyla Poz Verdi!

Magazin dünyasının gözde isimlerinden olan Hande Erçel'i ne kadar çok konuşuyorsak, ablası Gamze Erçel'i de bir o kadar konuşmaya başladık son günlerde. Dünya tatlısı kızı ve romantik eşiyle yaptığı paylaşımlarla epey ilgi gören Gamze Erçel sosyal medyanın en tanıdık simalarından oldu.

Ürettiği içeriklerle fenomen olan Gamze Erçel bu popülerliğiyle birçok markayla çalışmaya başladı. Geçtiğimiz gün ünlü bir kozmetik markasının etkinliği için yurt dışına çıkan Gamze Erçel, efsane dizi Gossip Girl'ün unutulmaz yıldızlarından biriyle poz verdi!