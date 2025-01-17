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"Ayliz'e Yazık": Miss Universe 2024'te Birinci Seçilen Danimarkalı Güzelin Makyajsız Hali Tartışma Yarattı!

"Ayliz'e Yazık": Miss Universe 2024'te Birinci Seçilen Danimarkalı Güzelin Makyajsız Hali Tartışma Yarattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
17.01.2025 - 19:07

Geçtiğimiz aylarda Meksika'nın başkentinden düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) gündeme damgasını vurmuştu. Birinci olarak da Danimarka temsilcisi Victoria Kjær Theilvigo seçilmişti. Temsilcimiz Ayliz Duman ise dereceye girememişti. 

'2024 Kainat Güzeli' ünvanına layık görülen Danimarkalı güzelin bir makyaj videosu paylaşıldı. Victoria Kjær Theilvigo'nun makyajsız halini görenlerden birkaçı Ayliz için bir kez daha üzüldü.

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Geçtiğimiz kasım ayında Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) epey ses getirmişti.

Geçtiğimiz kasım ayında Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) epey ses getirmişti.

126 ülkeden gelen güzellerin mücadele ettiği zorlu yarışmada Danimarkalı Victoria Kjær Theilvigo, birinci seçilerek 2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) tacını takmıştı.

126 ülkeden gelen güzellerin mücadele ettiği zorlu yarışmada Danimarkalı Victoria Kjær Theilvigo, birinci seçilerek 2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) tacını takmıştı.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Bu yarışmada ülkemizi temsil eden isim ise Ayliz Duman olmuştu. Genç güzelimizin dereceye girememesi bizleri bir hayli üzmüştü.

Bu yarışmada ülkemizi temsil eden isim ise Ayliz Duman olmuştu. Genç güzelimizin dereceye girememesi bizleri bir hayli üzmüştü.

Kendisi büyük finalden sonra "Gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. Yine de bu süreçten çok şey öğrendim ve kendimi geliştirmek için harika bir fırsat oldu" diyerek kendisini destekleyenlere teşekkür etmişti.

Kendisi büyük finalden sonra "Gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. Yine de bu süreçten çok şey öğrendim ve kendimi geliştirmek için harika bir fırsat oldu" diyerek kendisini destekleyenlere teşekkür etmişti.

Öte yandan Miss Universe 2024'e gelmiş geçmiş en çarpıcı ulusal kostümler damga vurmuş ancak Türk güzelin kombini kültürümüzle çok alakasız bulunmuştu:

Dansçı, girişimci ve aynı zamanda bir avukat olan 21 yaşındaki Victoria Kjær Theilvigo'nun güzelliği kimilerini büyülese de kimileri tarafından gerçekçi bulunmamıştı.

Dansçı, girişimci ve aynı zamanda bir avukat olan 21 yaşındaki Victoria Kjær Theilvigo'nun güzelliği kimilerini büyülese de kimileri tarafından gerçekçi bulunmamıştı.
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'@beautybylanah' adlı bir TikTok kullancısı 2024 Kainat Güzeline sıfırdan makyaj yaptığı anları paylaştı. Victoria Kjær Theilvigo'nun makyajsız hali ise kullanıcıları ikiye böldü.

'@beautybylanah' adlı bir TikTok kullancısı 2024 Kainat Güzeline sıfırdan makyaj yaptığı anları paylaştı. Victoria Kjær Theilvigo'nun makyajsız hali ise kullanıcıları ikiye böldü.

Siz de o anları buradan izleyebilirsiniz...

Kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da buraya bırakıyoruz...

Kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da buraya bırakıyoruz...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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