Tesettürden Çıkan Popstar Alaturka'nın Unutulmaz Yarışmacısı Özlem Güneş'in Son Hali Dikkat Çekti!
Tesettürden Çıkan Popstar Alaturka'nın Unutulmaz Yarışmacısı Özlem Güneş'in Son Hali Dikkat Çekti!
Ekranlara damga vuran programlardan bir tanesi olan Popstar Alaturka uzun süre hafızalarımıza kazınmıştı. Yarışmaya damga vuran isimlerden biri de Özlem Güneş olmuştu. Yarışmadan yıllar sonra tesettüre giren Güneş adını bile değiştirmişti.
Efsane yarışmacı geçtiğimiz aylarda tesettürden çıktığını duyuran paylaşımlar yapmıştı. Şimdi de Özlem Güneş'in son hali dikkat çekti.
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2006 ve 2009 yılları arasında yayınlanan ve jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in oturduğu Popstar Alaturka izleyicilerin en sevdiği yarışmalardan biri olmuştu.
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Yarışmaya güçlü sesiyle damga vuran isimlerden bir tanesi de o dönemler 19 yaşında olan Özlem Güneş'ti. Programa Şanlıurfa'dan katılan genç yarışmacı, sesi kadar tavırları ve karakteriyle de ön plana çıkmıştı.
Hatta belki hatırlayanlar bile vardır; programda dekolte giymediği için eleştirilere maruz kalan Özlem Güneş, “Ben manken değilim dekolte giymem” diyerek jüri üyesi Armağan Çağlayan'ı fena kızdırmıştı.
Yarışma final yaptıktan sonra bir süre da şarkıcılık yolunda devam eden Güneş sonrasında birden bire ortalardan kaybolmuştu. Yıllar sonra evlendiği öğrenilen yarışmacının nikah masasına oturduktan sonra tesettüre girdiği ortaya çıkmıştı.
Bu kararı sonrası sosyal medyadan uzaklaşıp kendisini eve kapattığı söylenen Özlem Güneş'in adını Mekselina İslam olarak değiştirmesi herkesi şaşırmıştı.
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İlahiyat Fakültesi'nde okuduktan sonra "mekselina_islam" adıyla Instagram'a geri dönen unutulmaz ismin cemaatlere ve tarikatlara gittiği söylendi.
Geçtiğimiz aylarda tesettürden çıktığını açıklayan Özlem Güneş, şimdilerde "@ozlem_gunesssss" adlı kullanıcı hesabıyla Instagram'da paylaşımlar yapıyor.
İşte Özlem Güneş'in son hallerinden birkaç kare...👇👇
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Hatta kendisi müzik dünyasına da geri döndü...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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