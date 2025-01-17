Ne Kadar Parası Olduğunu Bilmeyen Engin Altan Düzyatan'ın Olayı Eşine Pasladığı Anlar Dikkatlerden Kaçmadı!
Ne Kadar Parası Olduğunu Bilmeyen Engin Altan Düzyatan'ın Olayı Eşine Pasladığı Anlar Dikkatlerden Kaçmadı!
Engin Altan Düzyatan televizyon kariyerine Ruhsar dizisiyle başlayıp yıllar içindeki performanslarıyla günümüzün en popüler oyuncularından biri haline geldi. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu yaptığı açıklamalarla da sık sık manşetlerdekini yerini alıyor.
Düzyatan bu sefer de Saba Tümer'in sunduğu 'Saba Tümer'le' programına konuk oldu. 'Tam olarak kaç paran biliyor musun?' sorusuna yönelik cevabıyla dikkat çeken Engin Altan Düzyatan'ın sözleri kısa sürede gündem oldu.
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Bir döneme damgasını vuran Ruhsar dizisiyle kamera karşısına geçen Engin Altan Düzyatan kariyerinde yıllar içinde inanılmaz bir yükseliş kaydetti.
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Uzun yıllar TRT1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği 'Ertuğrul Gazi' karakteriyle hem ülkemizde hem de yurt dışında daha da popülerlik kazandı.
Kariyeri dışında ses tonu, yaptırdığı estetik dokunuşları, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça dikkat çeken ünlü oyuncu pek çok tanıdık isim gibi özel hayatıyla da manşetlerde yer buluyor kendisine.
Başarılı oyuncu; Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.
Emir Aras ve Alara adlarında iki çocuğu olan Düzyatan özel hayatına dair açıklamalarıyla da ön plana çıkarken "İlk Neslişah ile tanıştığımda Hülya Koçyiğit'in torunu olduğunu bilmiyordum!" demesi herkesi epey şaşırtmıştı.
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Ünlü oyuncu yine çok konuşulacak bir açıklamayla gündeme geldi. Engin Altan Bey bu sefer de Suba Tümer'in CNBC-e'de sunuculuğunu üstlendiği 'Saba Tümer'le' programının konuğu oldu.
Tümer'in "Tam olarak kaç paran biliyor musun?" sorusuna "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" yanıtıyla hanımcılığı savunanlarını gönlünü kazandı.
Para işleriyle uğraşmayı sevmediğinin de altını çizen Engin Altan Düzyatan "Bu işi hiçbir zaman para için yapmadım" derken ünlü olmadan önceki hayalinin sokak sanatçısı olmak olduğunu da açıkladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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