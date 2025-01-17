Ne Kadar Parası Olduğunu Bilmeyen Engin Altan Düzyatan'ın Olayı Eşine Pasladığı Anlar Dikkatlerden Kaçmadı!

Engin Altan Düzyatan televizyon kariyerine Ruhsar dizisiyle başlayıp yıllar içindeki performanslarıyla günümüzün en popüler oyuncularından biri haline geldi. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu yaptığı açıklamalarla da sık sık manşetlerdekini yerini alıyor.

Düzyatan bu sefer de Saba Tümer'in sunduğu 'Saba Tümer'le' programına konuk oldu. 'Tam olarak kaç paran biliyor musun?' sorusuna yönelik cevabıyla dikkat çeken Engin Altan Düzyatan'ın sözleri kısa sürede gündem oldu.