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Seksi Dans Ettiğini Düşünen Dilan Çıtak'ın Pek Kıvrak Bulunmayan Hareketleri Fena Dile Düştü!

Seksi Dans Ettiğini Düşünen Dilan Çıtak'ın Pek Kıvrak Bulunmayan Hareketleri Fena Dile Düştü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
18.01.2025 - 00:24

İbrahim Tatlıses‘in arasında bir türlü suların durulmadığı Dilan Çıtak magazinin gündeminden düşmeyen ünlülerden biri haline geldi. Geçtiğimiz aylarda uçak kavgasıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı bu sefer de “Virane” isimli şarkısındaki klibiyle öne çıktı. Dilan Çıtak'ın seksi olduğunu düşündüğü dansı kullanıcıların diline düştü.

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İbrahim Tatlıses ve 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberlik sonucunda dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak arasındaki gerilim uzun süre magazin gündeminde kalmıştı.

İbrahim Tatlıses ve 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberlik sonucunda dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak arasındaki gerilim uzun süre magazin gündeminde kalmıştı.

Müzik sektörüne babası İbo'nun kızı olarak giriş yapmasından bir süre sonra kendi şarkılarıyla öne çıkan Dilan özel hayatıyla da dikkat çeker oldu.

Müzik sektörüne babası İbo'nun kızı olarak giriş yapmasından bir süre sonra kendi şarkılarıyla öne çıkan Dilan özel hayatıyla da dikkat çeker oldu.

Kendisi geçtiğimiz aylarda THY uçağında kedi krizi yaşadığı hostesle yaşadığı kavgayla büyük ses getirmişti.

Kendisi geçtiğimiz aylarda THY uçağında kedi krizi yaşadığı hostesle yaşadığı kavgayla büyük ses getirmişti.

Kendisi bir süredir tarzıyla da gözleri üzerine çekiyor. Dilan Çıtak bu sefer de yaklaşık 4 ay önce çıkardığı “Virane” adlı şarkısının klibindeki dansıyla olay oldu.

Kendisi bir süredir tarzıyla da gözleri üzerine çekiyor. Dilan Çıtak bu sefer de yaklaşık 4 ay önce çıkardığı “Virane” adlı şarkısının klibindeki dansıyla olay oldu.

Çıtak’ın klipteki tarzı çok konuşulurken, seksi dans ettiğini düşündüğü halleri de eleştiri yağmuruna tutuldu.

Çıtak’ın klipteki tarzı çok konuşulurken, seksi dans ettiğini düşündüğü halleri de eleştiri yağmuruna tutuldu.
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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