Bakın Nasıl Tanışmışlar: 13 Yıllık Aşkıyla Nişanlanan Taner Rumeli Mutlu Gününden Kareler Paylaştı
Bakın Nasıl Tanışmışlar: 13 Yıllık Aşkıyla Nişanlanan Taner Rumeli Mutlu Gününden Kareler Paylaştı
Ünlü oyuncu Taner Rumeli, 13 yıllık aşkı Ceyda Aşık’la nişanlandı ve bu özel anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
Kız evinde yapılan isteme töreninin ardından çift, nişan yüzüklerini taktı. Taner Rumeli’nin paylaşımına oyuncu dostlarından tebrik mesajları yağdı.
İkilinin yıllar önce başlayan tanışma hikayesi ise görenleri gülümsetti.
İşte detaylar...
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"Afili Aşk" , "Bizim Evin Halleri" , "İnadına Aşk" gibi dizilerde rol alan Taner Rumeli'yi birçoğunuz tanıyorsunuzdur.
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13 yıldır birlikte olduğu Ceyda Aşık ile nişanlandı.
Çiftin tanışma hikayesi de ilgi çekti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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