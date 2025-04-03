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Bakın Nasıl Tanışmışlar: 13 Yıllık Aşkıyla Nişanlanan Taner Rumeli Mutlu Gününden Kareler Paylaştı

Bakın Nasıl Tanışmışlar: 13 Yıllık Aşkıyla Nişanlanan Taner Rumeli Mutlu Gününden Kareler Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.04.2025 - 13:03

Ünlü oyuncu Taner Rumeli, 13 yıllık aşkı Ceyda Aşık’la nişanlandı ve bu özel anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. 

Kız evinde yapılan isteme töreninin ardından çift, nişan yüzüklerini taktı. Taner Rumeli’nin paylaşımına oyuncu dostlarından tebrik mesajları yağdı. 

İkilinin yıllar önce başlayan tanışma hikayesi ise görenleri gülümsetti.

İşte detaylar...

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"Afili Aşk" , "Bizim Evin Halleri" , "İnadına Aşk" gibi dizilerde rol alan Taner Rumeli'yi birçoğunuz tanıyorsunuzdur.

"Afili Aşk" , "Bizim Evin Halleri" , "İnadına Aşk" gibi dizilerde rol alan Taner Rumeli'yi birçoğunuz tanıyorsunuzdur.

Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan başrollerini Aras Bulut İynemli ve Melis Sezen'in paylaştığı Deha dizisinde rol alan Taner Rumeli canlandırdığı Yusuf Karga karakteriyle epey ses getirdi. 

Kariyerindeki mutluluğunu özel hayatına da taşıyan Rumeli evlilik yolunda önemli bir adım attı.

13 yıldır birlikte olduğu Ceyda Aşık ile nişanlandı.

13 yıldır birlikte olduğu Ceyda Aşık ile nişanlandı.

Kız istemek için Tekirdağ'a giden ünlü oyuncu önce geleneksel kız isteme törenini gerçekleştirdi ardından yüzük taktı.

Çiftin nişan kareleri sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Taner Rumeli Instagram hesabından peş peşe nişan gününden fotoğraflar yayınlayarak bu mutlu gününü takipçileriyle paylaştı. 

Paylaşıma oyuncu arkadaşları Melis Sezen, Tuğçe Zeynep Bayat, Burak Tamdoğan'dan da tebrik mesajları geldi. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre çift bu yaz da nikah masasına oturmak istiyor.

Çiftin tanışma hikayesi de ilgi çekti.

Çiftin tanışma hikayesi de ilgi çekti.

Ülke olarak tanışma hikayeleri de hep ilgimizi çekmiştir biliyorsunuz ki. Taner Rumeli de Ceyda Aşık ile nasıl tanıştığını anlattı. “Ceyda diziden beni izleyip hayran olan biriydi. İzmir Alsancak’ta sokakta karşılaştık. Karşılıklı mekanlarda oturuyorduk. Sonra ben ona hayran oldum. Birbirine hayran iki kişi bugünlere kadar geldik.' dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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