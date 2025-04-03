Ülke olarak tanışma hikayeleri de hep ilgimizi çekmiştir biliyorsunuz ki. Taner Rumeli de Ceyda Aşık ile nasıl tanıştığını anlattı. “Ceyda diziden beni izleyip hayran olan biriydi. İzmir Alsancak’ta sokakta karşılaştık. Karşılıklı mekanlarda oturuyorduk. Sonra ben ona hayran oldum. Birbirine hayran iki kişi bugünlere kadar geldik.' dedi.