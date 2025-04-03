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Aylar Önce Mezar Yerini Seçtiği Ortaya Çıkan Volkan Konak'ın Mezarına Konulan Sözleri Dikkat Çekti

Aylar Önce Mezar Yerini Seçtiği Ortaya Çıkan Volkan Konak'ın Mezarına Konulan Sözleri Dikkat Çekti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.04.2025 - 10:58

Bayram konseri sırasında hayatını kaybeden Volkan Konak, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Memleketi Trabzon’da toprağa verilen sanatçının, daha önce babasının mezarı başında sabaha kadar şarkılar söylediği ve ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği öğrenildi. Ailesi vasiyetini yerine getirdi. 

Mezarının son hali duygulandırırken, sevenleri başucuna son sözlerini yazdı.

İşte detaylar...

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Ünlü şarkıcı Volkan Konak, Ramazan Bayramı'nın 1. günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konsere çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, Ramazan Bayramı'nın 1. günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konsere çıkmıştı.

Konserde sevenlerine şarkılarını söylerken aniden fenalaşıp yere yığılmıştı. 40 dakika kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Konak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Cenazesi Trabzon’un Maçka ilçesindeki törenle toprağa verildi. Cenazede izdiham yaşanırken Konak, vasiyet ettiği gibi babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cenaze namazı öncesi düzenlenen anma töreninde Trabzon’da bir cadde veya sokağa Volkan Konak’ın isminin verileceğini duyurdu.

Muhtar Oktay Koçhan, Volkan Konak'ın vasiyetiyle ilgili söyledikleriyle hepimizi duygulandırdı:

Muhtar Oktay Koçhan, Volkan Konak'ın vasiyetiyle ilgili söyledikleriyle hepimizi duygulandırdı:
cdnuploads.aa.com.tr

'2-3 ay önce geldi. Gece saat 2’de beni çağırdılar. Ablası, eniştesi ve kuzeniyle babasının mezarına gittik. Orada babasının mezarına yattı ağladı, şarkılar söyledi. O gece gün ağarana kadar oradaydık. Türküler söyledi. ‘Beni bu ceviz ağacının altına gömün vasiyetimdir’ dedi. Ben de ‘Volkan abi, sırayla gidiyor olmaz’ dedim. ‘Ben hesapladım, ölecek olduğum zaman tam ceviz ağacının altına denk geliyor’ dedi. ’Mezar yerini belirleyelim, oraya gömelim’ dediler. Biz de orayı açtık'

'Göklerde Kartal Gibiydim', 'Aleni Aleni' , 'Mimoza Çiçeğim' , 'Herkesin Bir Derdi Var' , 'Yarim Yarim' gibi yüreğimize dokunan şarkılarıyla tanınan 'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. 

Geride unutamayacağımız şarkılar bırakan sanatçı bir konserinde 'Sanatımı beğenmeyen insanla ahbaplık ederim; ama vatanımı, yenilmez şövalyemiz Atatürk'ü sevmeyenle ahbaplık etmem' demişti.

Geride unutamayacağımız şarkılar bırakan sanatçı bir konserinde "Sanatımı beğenmeyen insanla ahbaplık ederim; ama vatanımı, yenilmez şövalyemiz Atatürk'ü sevmeyenle ahbaplık etmem" demişti.

Geride unutamayacağımız şarkılar bırakan sanatçı bir konserinde "Sanatımı beğenmeyen insanla ahbaplık ederim; ama vatanımı, yenilmez şövalyemiz Atatürk'ü sevmeyenle ahbaplık etmem" demişti.

Mezarı başına da o meşhur sözleri yazıldı. Sevenleri Volkan Konak'ın mezarını çiçeklerle kapladı. İnsan kalabalığından adım atılacak yer kalmayan cenaze töreninin ardından toprağa verilen Volkan Konak'ın mezarında da benzer kalabalık vardı. 

Mezarda en dikkat çeken detaylardan biri de Konak'ın 'Sanatımı beğenmeyen insanla ahbaplık ederim; ama vatanımı, yenilmez şövalyemiz Atatürk'ü sevmeyenle ahbaplık etmem' sözleri oldu. 

Mekanın cennet olsun güzel insan...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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