Aylar Önce Mezar Yerini Seçtiği Ortaya Çıkan Volkan Konak'ın Mezarına Konulan Sözleri Dikkat Çekti
Aylar Önce Mezar Yerini Seçtiği Ortaya Çıkan Volkan Konak'ın Mezarına Konulan Sözleri Dikkat Çekti
Bayram konseri sırasında hayatını kaybeden Volkan Konak, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Memleketi Trabzon’da toprağa verilen sanatçının, daha önce babasının mezarı başında sabaha kadar şarkılar söylediği ve ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği öğrenildi. Ailesi vasiyetini yerine getirdi.
Mezarının son hali duygulandırırken, sevenleri başucuna son sözlerini yazdı.
İşte detaylar...
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Ünlü şarkıcı Volkan Konak, Ramazan Bayramı'nın 1. günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konsere çıkmıştı.
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Muhtar Oktay Koçhan, Volkan Konak'ın vasiyetiyle ilgili söyledikleriyle hepimizi duygulandırdı:
Geride unutamayacağımız şarkılar bırakan sanatçı bir konserinde "Sanatımı beğenmeyen insanla ahbaplık ederim; ama vatanımı, yenilmez şövalyemiz Atatürk'ü sevmeyenle ahbaplık etmem" demişti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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