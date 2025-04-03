'2-3 ay önce geldi. Gece saat 2’de beni çağırdılar. Ablası, eniştesi ve kuzeniyle babasının mezarına gittik. Orada babasının mezarına yattı ağladı, şarkılar söyledi. O gece gün ağarana kadar oradaydık. Türküler söyledi. ‘Beni bu ceviz ağacının altına gömün vasiyetimdir’ dedi. Ben de ‘Volkan abi, sırayla gidiyor olmaz’ dedim. ‘Ben hesapladım, ölecek olduğum zaman tam ceviz ağacının altına denk geliyor’ dedi. ’Mezar yerini belirleyelim, oraya gömelim’ dediler. Biz de orayı açtık'

'Göklerde Kartal Gibiydim', 'Aleni Aleni' , 'Mimoza Çiçeğim' , 'Herkesin Bir Derdi Var' , 'Yarim Yarim' gibi yüreğimize dokunan şarkılarıyla tanınan 'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak 58 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Geride unutamayacağımız şarkılar bırakan sanatçı bir konserinde 'Sanatımı beğenmeyen insanla ahbaplık ederim; ama vatanımı, yenilmez şövalyemiz Atatürk'ü sevmeyenle ahbaplık etmem' demişti.