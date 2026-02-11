Kameralara Makyajsız Yakalanan Dua Lipa'nın Doğal Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü

“New Rules”, “Levitating” ve “Don’t Start Now” gibi şarkılarla listeleri altüst eden Dua Lipa, yıllardır yalnızca müziğiyle değil, güzelliği, tarzıyla da kendine hayran bırakıyor. Genellikle makyajlı ve sahne imajıyla görmeye alıştığımız Lipa bu kez hayranlarını şaşırttı.

Son günlerde yabancı ünlülerin makyajsız ve filtresiz hallerinin daha sık paylaşılmasıyla birlikte, bu kez Dua Lipa’nın doğal görüntüsü ortaya çıktı.