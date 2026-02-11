onedio
Kameralara Makyajsız Yakalanan Dua Lipa'nın Doğal Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Gülistan Başköy
11.02.2026 - 08:55

Pop müziğin dünya çapındaki yıldızlarından Dua Lipa, bu kez makyajsız görüntüsüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Kameralara doğal haliyle yakalanan ünlü şarkıcının görüntüleri kısa sürede X'te yayılırken, yorumlar da peş peşe geldi. Kimi 'Bu haliyle de çok güzel' derken kimi işi goygoya vurdu. 

Gelin birlikte bakalım...

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ülkemizde de tanınan oldukça popüler bir isim.

“New Rules”, “Levitating” ve “Don’t Start Nowgibi şarkılarla listeleri altüst eden Dua Lipa, yıllardır yalnızca müziğiyle değil, güzelliği, tarzıyla da kendine hayran bırakıyor. Genellikle makyajlı ve sahne imajıyla görmeye alıştığımız Lipa bu kez hayranlarını şaşırttı.

Son günlerde yabancı ünlülerin makyajsız ve filtresiz hallerinin daha sık paylaşılmasıyla birlikte, bu kez Dua Lipa’nın doğal görüntüsü ortaya çıktı.

Sosyal medyada hızla yayılan kareler, kullanıcıları ikiye böldü.

Kimi “Doğal haliyle de çok güzel” yorumları yaparken, bazıları ise ünlü yıldızın alışık olunan sahne imajından oldukça farklı olduğunu savundu ve sert eleştirilerde bulundu.

