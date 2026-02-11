Kameralara Makyajsız Yakalanan Dua Lipa'nın Doğal Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Pop müziğin dünya çapındaki yıldızlarından Dua Lipa, bu kez makyajsız görüntüsüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Kameralara doğal haliyle yakalanan ünlü şarkıcının görüntüleri kısa sürede X'te yayılırken, yorumlar da peş peşe geldi. Kimi 'Bu haliyle de çok güzel' derken kimi işi goygoya vurdu.
Gelin birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ülkemizde de tanınan oldukça popüler bir isim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada hızla yayılan kareler, kullanıcıları ikiye böldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın