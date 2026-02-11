Super Bowl’da 20 Yaşındaki Sevgilisi ile Görüntülenen Tobey Maguire Son Haliyle Gündem Oldu
Efsanevi Spider-Man performansıyla bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Tobey Maguire Super Bowl’da 20 yaşındaki influencer sevgilisi Mishka Silva ile birlikte görüntülendi. İkilinin yan yana verdiği görüntüler kısa sürede sosyal medyaya yayılırken kimi aradaki yaş farkına dikkat çekerken kimi de 50 yaşındaki aktörün son haline yorum yağdırdı.
2002 yapımı Spider-Man filmiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Tobey Maguire, o dönem henüz 26-27 yaşlarındaydı.
Yanında 20 yaşındaki influencer sevgilisi Mishka Silva da vardı.
