Super Bowl’da 20 Yaşındaki Sevgilisi ile Görüntülenen Tobey Maguire Son Haliyle Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.02.2026 - 11:17

Efsanevi Spider-Man performansıyla bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Tobey Maguire Super Bowl’da 20 yaşındaki influencer sevgilisi Mishka Silva ile birlikte görüntülendi. İkilinin yan yana verdiği görüntüler kısa sürede sosyal medyaya yayılırken kimi aradaki yaş farkına dikkat çekerken kimi de 50 yaşındaki aktörün son haline yorum yağdırdı.

2002 yapımı Spider-Man filmiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Tobey Maguire, o dönem henüz 26-27 yaşlarındaydı.

Şimdilerde 50 yaşında olan oyuncu, son olarak Super Bowl tribünlerinde görüntülendi. 

Ancak yalnız değildi...

Yanında 20 yaşındaki influencer sevgilisi Mishka Silva da vardı.

Çift oldukça rahat ve keyifli halleriyle objektiflere yansırken sosyal medyada o görüntüler kısa sürede gündem oldu. Kimi çiftin arasındaki yaş farkında dikkat çekerken kimi de ünlü aktörün son haline yorum yapmadan duramadı.

