onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sosyetik Fenomen Rachel Araz'ın Oğlu Lionel Kaza Geçirdi

Sosyetik Fenomen Rachel Araz'ın Oğlu Lionel Kaza Geçirdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.02.2026 - 09:51

Sosyal medyada paylaştığı aile pozları, seyahatleri ve lüks yaşamıyla sık sık gündeme gelen Rachel Araz, bu kez sevenlerini endişelendiren bir haberle öne çıktı. Ünlü fenomen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla oğlu Lionel’in talihsiz bir kayak kazası geçirdiğini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2016 yılında iş insanı Sami Kiresepi ile evlenen Rachel Araz, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle ve yaşam tarzıyla sık sık gündeme geliyor.

2016 yılında iş insanı Sami Kiresepi ile evlenen Rachel Araz, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle ve yaşam tarzıyla sık sık gündeme geliyor.

Lüks yaşam tarzı, saraydan hallice evi ve aile paylaşımlarıyla adından bahsettiren Rachel Araz, en popüler sosyal medya fenomenlerinden biri. Ancak son paylaşımı, alışık olunan neşeli aile karelerinden oldukça farklıydı. Araz, yaşadıkları süreci “kabus gibi” sözleriyle anlattı.

Oğlunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Araz, şu ifadeleri kullandı:

Oğlunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Araz, şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz hafta sağlık açısından sınandığımız kabus gibi bir haftaydı. Lionel bir kayak kazası geçirdi. Pek detay anlatacak gücüm yok ama artık iyi, daha da iyi olacak inşallah. Her saniye şükrediyorum. Korkunç bir kazayı olabilecek en iyi şekilde atlattığımıza inanıyorum.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın