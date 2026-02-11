Malikane Değerinde Direksiyon: Buray'ın Yeni Aracının Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Pop müziğin sevilen ismi Buray, uzun süren yurt dışı konser turnesinin ardından İstanbul’a döndü. 28 gün süren Pasifik yolculuğunda adını bile duymadığı ülkeleri gezdiğini anlatan ünlü şarkıcı, bu kez anlattıkları kadar bindiği otomobille de gündem oldu. Etiler’de görüntülenen Buray’ın lüks aracının değeri dudak uçuklattı.
“Sen Sevda Mısın”, “Alaz Alaz”, “Mecnun” ve “Seni Sevmiyorum Artık” gibi şarkılarıyla son yılların en çok dinlenen popçuları arasında yer alan Buray, bu kez müziğiyle değil, yaşam tarzı ve lüks tercihiyle gündeme geldi.
Kazancını biriktirip dünyayı gezdiğini söyleyen şarkıcı, “En güzel yatırımım gezmek ve görmek. Hedefim bütün dünya ülkelerini dolaşmak” diyerek hayalini de paylaştı.
