Malikane Değerinde Direksiyon: Buray'ın Yeni Aracının Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Gülistan Başköy
11.02.2026 - 13:01

Pop müziğin sevilen ismi Buray, uzun süren yurt dışı konser turnesinin ardından İstanbul’a döndü. 28 gün süren Pasifik yolculuğunda adını bile duymadığı ülkeleri gezdiğini anlatan ünlü şarkıcı, bu kez anlattıkları kadar bindiği otomobille de gündem oldu. Etiler’de görüntülenen Buray’ın lüks aracının değeri dudak uçuklattı.

“Sen Sevda Mısın”, “Alaz Alaz”, “Mecnun” ve “Seni Sevmiyorum Artık” gibi şarkılarıyla son yılların en çok dinlenen popçuları arasında yer alan Buray, bu kez müziğiyle değil, yaşam tarzı ve lüks tercihiyle gündeme geldi.

Etiler’de bir restorandan çıkarken basın mensuplarının objektiflerine takılan Buray, yoğun geçen yurt dışı temposunun ardından ilk kez evine döndüğünü söyledi. Ünlü şarkıcı, yaklaşık 28 gün süren Pasifik seyahati ve ardından devam eden konser turnesi nedeniyle bir buçuk aydır yollarda olduğunu anlattı.

Gezmeyi hayatının merkezine koyduğunu belirten Buray, özellikle Yeni Zelanda’nın kendisini çok etkilediğini dile getirdi. “Dağlar, denizler, manzaralar… İnanılmazdı. Gitmemiz 30 saat sürdü. Köpek balıklarıyla daldık, uçaktan atladık. Adrenalin benim ömrüme 5 yıl gençlik katıyor” sözleriyle seyahat tutkusunu özetledi.

Kazancını biriktirip dünyayı gezdiğini söyleyen şarkıcı, “En güzel yatırımım gezmek ve görmek. Hedefim bütün dünya ülkelerini dolaşmak” diyerek hayalini de paylaştı.

Röportajın ardından otomobiline yönelen Buray, bu kez yaklaşık 50 milyon TL değerindeki lüks aracıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin pahalı otomobili kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Ronayi

Sesi ve tatlılığı milyonlara bedel. Helal olsun çatır çatır harcasın. 🤎