Malikane Değerinde Direksiyon: Buray'ın Yeni Aracının Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Etiler’de bir restorandan çıkarken basın mensuplarının objektiflerine takılan Buray, yoğun geçen yurt dışı temposunun ardından ilk kez evine döndüğünü söyledi. Ünlü şarkıcı, yaklaşık 28 gün süren Pasifik seyahati ve ardından devam eden konser turnesi nedeniyle bir buçuk aydır yollarda olduğunu anlattı.

Gezmeyi hayatının merkezine koyduğunu belirten Buray, özellikle Yeni Zelanda’nın kendisini çok etkilediğini dile getirdi. “Dağlar, denizler, manzaralar… İnanılmazdı. Gitmemiz 30 saat sürdü. Köpek balıklarıyla daldık, uçaktan atladık. Adrenalin benim ömrüme 5 yıl gençlik katıyor” sözleriyle seyahat tutkusunu özetledi.