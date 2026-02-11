onedio
Gün Yüzü Göstermeyen Londra Havası Koray Can Yanaşık’ı İsyan Ettirdi

Gülistan Başköy
11.02.2026 - 15:24

Londra’da yaşayan oyuncu Koray Can Yanaşık, yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Sürekli yağan yağmurdan dert yanan Yanaşık, çektiği videoda adeta isyan etti. “Kuru kalmayı özledim” diyerek sitem eden oyuncunun o anları kısa sürede yayıldı. 

Kaynak

Bir süredir Londra’da yaşamını sürdüren oyuncu Koray Can Yanaşık İngiltere’nin meşhur bitmeyen yağmurlarına isyan etti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gözyaşlarına boğulan Yanaşık, “Ya ağlayacağım artık ağlayacağım ya. Hiç kuru kalamıyorum. Kuru kalmayı çok özledim. Nereye gidersem gideyim ıslanıyorum. Sürekli sırılsıklamım. Sürekli yağmur yağıyor. Çok kötü, çok kötü…” sözleriyle içini döktü, nereye gitse yağmura yakalandığını anlattı.

