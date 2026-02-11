onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dudak Okuma Uzmanı Açıkladı: Lewis Hamilton’ın Kim Kardashian’a Sözleri Olay Yarattı

Dudak Okuma Uzmanı Açıkladı: Lewis Hamilton’ın Kim Kardashian’a Sözleri Olay Yarattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.02.2026 - 15:02

Son dönemin en çok fısıldanan aşk iddialarından biri sonunda kameralar önüne taşındı. Kim Kardashian ile Formula 1’in yıldız ismi Lewis Hamilton, haklarında çıkan aşk iddiaları gündemdeyken bu kez Super Bowl tribünlerinde yan yana görüntülendi. O anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden biri olan Super Bowl, bu yıl sadece maçla değil tribünlerdeki ünlü isimlerle de konuşuldu.

İddiaya göre Lewis Hamilton, Kim Kardashian’a oldukça net ve iddialı bir cümle kurdu.

İddiaya göre Lewis Hamilton, Kim Kardashian’a oldukça net ve iddialı bir cümle kurdu.

Dudak okuma uzmanı Nicola Hickling, Hamilton’ın Kim’e dönerek, “Her kızı annemle tanıştırmıyorum. Yani, tabii ki bir gün tanışacaksın, seninle tanışmayı çok istiyor.” dediğini öne sürdü.

Bu sözlerin ardından Kim Kardashian’ın tepkisi de dikkat çekti. Hickling’e göre Kim, bu cümleler karşısında hafifçe kıpırdandı, yüzünü eliyle kapattı ve kısa bir “tamam” yanıtı verdi. O anlar ve dudak okuma uzmanının iddiası sosyal medyada hızla yayılınca yorumlar da peş peşe geldi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın