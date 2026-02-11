Dudak Okuma Uzmanı Açıkladı: Lewis Hamilton’ın Kim Kardashian’a Sözleri Olay Yarattı

Dudak okuma uzmanı Nicola Hickling, Hamilton’ın Kim’e dönerek, “Her kızı annemle tanıştırmıyorum. Yani, tabii ki bir gün tanışacaksın, seninle tanışmayı çok istiyor.” dediğini öne sürdü.

Bu sözlerin ardından Kim Kardashian’ın tepkisi de dikkat çekti. Hickling’e göre Kim, bu cümleler karşısında hafifçe kıpırdandı, yüzünü eliyle kapattı ve kısa bir “tamam” yanıtı verdi. O anlar ve dudak okuma uzmanının iddiası sosyal medyada hızla yayılınca yorumlar da peş peşe geldi.