Dudak Okuma Uzmanı Açıkladı: Lewis Hamilton’ın Kim Kardashian’a Sözleri Olay Yarattı
Son dönemin en çok fısıldanan aşk iddialarından biri sonunda kameralar önüne taşındı. Kim Kardashian ile Formula 1’in yıldız ismi Lewis Hamilton, haklarında çıkan aşk iddiaları gündemdeyken bu kez Super Bowl tribünlerinde yan yana görüntülendi. O anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden biri olan Super Bowl, bu yıl sadece maçla değil tribünlerdeki ünlü isimlerle de konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddiaya göre Lewis Hamilton, Kim Kardashian’a oldukça net ve iddialı bir cümle kurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın