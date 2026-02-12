onedio
article/comments
Torreira'nın Partisinden Sızan Görüntüler Sonrası Mauro Icardi'den İhanet İddiasına Sert Tepki!

Torreira’nın Partisinden Sızan Görüntüler Sonrası Mauro Icardi’den İhanet İddiasına Sert Tepki!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.02.2026 - 10:49

Arjantin basınında çıkan “doğum günü partisinde başka bir kadınla yakınlaştı” iddiası Mauro Icardi’yi çileden çıkardı. Lucas Torreira’nın partisinden yayılan bir görüntü sonrası ortalık karıştı. Wanda Nara’dan boşandıktan sonra China Suárez ile aşk yaşayan yıldız futbolcu, çıkan haberleri “tam bir rezalet” sözleriyle hedef aldı. Sevgilisi de iddialara kayıtsız kalmadı.

İşte magazin gündemini sarsan o polemiğin detayları…

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi skandal iddialarla gündeme geldi.

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi skandal iddialarla gündeme geldi.

Takım arkadaşı Lucas Torreira’nın 30. yaş günü partisinde çekildiği öne sürülen bir görüntü, Arjantin magazin basınında olay oldu. İddiaya göre; sevgilisi China Suárez’in yurt dışında olduğu gece partiye tek başına katılan Icardi, sarı saçlı bir kadınla yakınlaştı. Arjantin basını siyah ceketli sarı saçlı bir adamın bir kadınla öpüşürken görüldüğü videoyu Icardi’ye mal etti.

Ancak sosyal medyada kısa sürede başka bir detay konuşulmaya başlandı: Görüntüdeki erkeğin boynunda dövme yoktu.

Ancak sosyal medyada kısa sürede başka bir detay konuşulmaya başlandı: Görüntüdeki erkeğin boynunda dövme yoktu.

Oysa Icardi’nin boynu ve vücudunun büyük bölümü dövmelerle kaplı. Bu fark, “Videodaki kişi Icardi değil” yorumlarını beraberinde getirdi.

İddialar büyüyünce ilk hamle China Suárez'den geldi.

İddialar büyüyünce ilk hamle China Suárez’den geldi.

Ünlü model, Arjantin medyasını eleştiren bir paylaşımı kendi hesabında yayımlayarak dolaylı bir yanıt verdi. Paylaşımda, “Sürekli yalan söylemeleri ve buna inanan insanların olması korkunç” ifadeleri yer aldı. Suárez'in bu yorumu kısa süre sonra silmesi dikkat çekti.

Ardından sessizliğini bozan Icardi ise çok daha sert konuştu.

Ardından sessizliğini bozan Icardi ise çok daha sert konuştu.

Arjantin basınını hedef alan yıldız futbolcu, “Magazin dünyası resmen dibe vuruyor. Ne uyduracaklarını şaşırdılar. Şu saçmalıklara bakın, tam bir rezalet!” ifadelerini kullandı.

Videodaki kişi olmadığını özellikle vurgulayan Icardi, “Boynumun tamamen dövmeli olduğunu unutmuşlar ama üç beş izlenme uğruna aynı yalanı tekrarlıyorlar. Sizin işiniz bilgilendirmek değil; iftira atmak” sözleriyle tepki gösterdi.

Açıklamasında sevgilisi China Suárez'e de gönderme yaptı.

Açıklamasında sevgilisi China Suárez’e de gönderme yaptı.

Icardi, “Şu an hayatım mükemmel ve hayatımın sonuna kadar birlikte olmak istediğim kadın yanımda” diyerek aşkını ilan etti. Hatta bir sonraki paylaşımında Suárez’in yatakta verdiği bir pozu yayınlayarak iddialara adeta meydan okudu.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
