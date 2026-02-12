Torreira’nın Partisinden Sızan Görüntüler Sonrası Mauro Icardi’den İhanet İddiasına Sert Tepki!
Arjantin basınında çıkan “doğum günü partisinde başka bir kadınla yakınlaştı” iddiası Mauro Icardi’yi çileden çıkardı. Lucas Torreira’nın partisinden yayılan bir görüntü sonrası ortalık karıştı. Wanda Nara’dan boşandıktan sonra China Suárez ile aşk yaşayan yıldız futbolcu, çıkan haberleri “tam bir rezalet” sözleriyle hedef aldı. Sevgilisi de iddialara kayıtsız kalmadı.
İşte magazin gündemini sarsan o polemiğin detayları…
Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi skandal iddialarla gündeme geldi.
Ancak sosyal medyada kısa sürede başka bir detay konuşulmaya başlandı: Görüntüdeki erkeğin boynunda dövme yoktu.
İddialar büyüyünce ilk hamle China Suárez’den geldi.
Ardından sessizliğini bozan Icardi ise çok daha sert konuştu.
Açıklamasında sevgilisi China Suárez’e de gönderme yaptı.
