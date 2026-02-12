Zayn Malik’in Gigi Hadid Hakkındaki “Hiç Aşık Oldum mu Emin Değilim” İtirafı Sosyal Medyada Tepki Çekti
Katıldığı bir programda eski partneri ve çocuğunun annesi Gigi Hadid hakkında konuşan Zayn Malik, sözleriyle sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Malik’in “Çocuğumu dünyaya getirdiği için ona her zaman saygı duyarım ama hiç aşık oldum mu bilmiyorum” açıklaması tepki çekti. X kullanıcıları, ünlü şarkıcının geçmişte yaptırdığı Gigi Hadid dövmesini hatırlatarak yorum yağmuruna tuttu.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile şarkıcı Zayn Malik’in ilişkisi, magazin dünyasının en çok konuşulan aşklarından biri olarak hafızalara kazınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2020 yılında “bebek bekliyoruz” haberiyle hayranlarını sevindiren ikili, aynı yılın eylül ayında Khai adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.
Ünlü şarkıcı, Gigi Hadid’in gözlerini göğsüne dövme olarak kazıtmıştı.
Zayn Malik, son olarak katıldığı bir programda hem babalık hem de özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.
Programda Gigi Hadid’le olan ilişkisine de değinen Malik’in şu sözleri ise sosyal medyada fitili ateşledi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın