onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Zayn Malik’in Gigi Hadid Hakkındaki “Hiç Aşık Oldum mu Emin Değilim” İtirafı Sosyal Medyada Tepki Çekti

Zayn Malik’in Gigi Hadid Hakkındaki “Hiç Aşık Oldum mu Emin Değilim” İtirafı Sosyal Medyada Tepki Çekti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.02.2026 - 09:48

Katıldığı bir programda eski partneri ve çocuğunun annesi Gigi Hadid hakkında konuşan Zayn Malik, sözleriyle sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Malik’in “Çocuğumu dünyaya getirdiği için ona her zaman saygı duyarım ama hiç aşık oldum mu bilmiyorum” açıklaması tepki çekti. X kullanıcıları, ünlü şarkıcının geçmişte yaptırdığı Gigi Hadid dövmesini hatırlatarak yorum yağmuruna tuttu. 

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile şarkıcı Zayn Malik’in ilişkisi, magazin dünyasının en çok konuşulan aşklarından biri olarak hafızalara kazınmıştı.

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile şarkıcı Zayn Malik’in ilişkisi, magazin dünyasının en çok konuşulan aşklarından biri olarak hafızalara kazınmıştı.

İkilinin yolu ilk kez 2016 yılında Malik’in “Pillowtalk” adlı şarkısının klibinde kesişmiş, klip sonrası başlayan yakınlaşma kısa sürede aşka dönüşmüştü.

O dönem adeta dolu dizgin bir ilişki yaşayan çift, kırmızı halılardan sosyal medya paylaşımlarına kadar her adımıyla büyük ilgi görüyordu.

2020 yılında “bebek bekliyoruz” haberiyle hayranlarını sevindiren ikili, aynı yılın eylül ayında Khai adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.

2020 yılında “bebek bekliyoruz” haberiyle hayranlarını sevindiren ikili, aynı yılın eylül ayında Khai adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.

Ancak bu mutlu tablo uzun sürmedi. Zayn Malik ve Gigi Hadid, 2021 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Ayrılığın ardından en çok konuşulan detaylardan biri ise Malik’in vücuduna yaptırdığı dövmeydi.

Ünlü şarkıcı, Gigi Hadid’in gözlerini göğsüne dövme olarak kazıtmıştı.

Ünlü şarkıcı, Gigi Hadid’in gözlerini göğsüne dövme olarak kazıtmıştı.

Miami’de üstsüz görüntülendiği anlarda dövme net şekilde görülmüş, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ayrılık sonrası bu dövme uzun süre alay konusu olurken, Malik’in sonunda Gigi Hadid’in gözlerinden oluşan dövmeyi sildirme kararı aldığı da gündeme gelmişti. Üstelik bu durum, şarkıcının geçmişte eski aşkı Perrie Edwards için de benzer bir dövme yaptırmış olması nedeniyle daha da çok konuşulmuştu.

Zayn Malik, son olarak katıldığı bir programda hem babalık hem de özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Zayn Malik, son olarak katıldığı bir programda hem babalık hem de özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Kızının ileride bir K-pop yıldızı olmak istediğini söyleyen Malik, birlikte BLACKPINK konserine gittiklerini anlattı. Malik, “Mutlu olacaksa desteklerim ama bu işin zor taraflarından onu korumak isterim” dedi.

Programda Gigi Hadid’le olan ilişkisine de değinen Malik’in şu sözleri ise sosyal medyada fitili ateşledi:

Programda Gigi Hadid’le olan ilişkisine de değinen Malik’in şu sözleri ise sosyal medyada fitili ateşledi:

“Çocuğumu dünyaya getirdiği için ona her zaman saygı duyup seveceğim ama hiç aşık oldum mu bilmiyorum.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın