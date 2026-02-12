onedio
Arı Sokması Yetmedi: Gwyneth Paltrow Detoks İçin 49 Bin Dolara Kanını Arındırdı

Arı Sokması Yetmedi: Gwyneth Paltrow Detoks İçin 49 Bin Dolara Kanını Arındırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.02.2026 - 12:19

Sağlıklı yaşam ve detoks denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Gwyneth Paltrow, yine tartışma yaratacak bir yöntemle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, vücudundaki toksinlerden arınmak için yaklaşık 49 bin 700 dolar ödeyerek “terapötik plazma değişimi” yaptırdığını açıkladı. Kanın filtrelenmesine dayanan bu yöntem tıp dünyasında hâlâ tartışmalı bulunurken, Paltrow tedaviden sonra kendini “daha berrak ve hafiflemiş” hissettiğini söyledi. Daha önce de sıra dışı detoks denemeleriyle konuşulan oyuncu, bu hamlesiyle sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İşte detaylar...

Oscar ödüllü oyuncu ve sağlıklı yaşam markası Goop'un kurucusu Gwyneth Paltrow, yıllardır alternatif sağlık yöntemlerine olan ilgisiyle biliniyor.

Oscar ödüllü oyuncu ve sağlıklı yaşam markası Goop’un kurucusu Gwyneth Paltrow, yıllardır alternatif sağlık yöntemlerine olan ilgisiyle biliniyor.

Ünlü isim, geçmişte arı sokması terapilerinden kahve lavmanlarına, ozon uygulamalarından katı detoks programlarına kadar pek çok yöntemi denediğini açıkça paylaşmıştı.

Detoks konusundaki ısrarıyla sık sık tartışma yaratan Paltrow, yıllar önce parazitlerden arınmak için sekiz gün boyunca yalnızca keçi sütü tükettiğini söylemiş, bu açıklama uzun süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl katıldığı bir podcast yayınında ise vücudunun toksinleri atma sürecinin genetik nedenlerle daha zor ilerlediğini iddia etmiş ve iltihaplanma seviyesinin çok yüksek olduğunu dile getirmişti.

Son açıklaması ise şimdiye kadarkilerden bile daha dikkat çekici oldu.

Son açıklaması ise şimdiye kadarkilerden bile daha dikkat çekici oldu.

53 yaşındaki oyuncu, ABD’nin Chicago kentindeki özel bir klinikte “terapötik plazma değişimi” adı verilen kan filtreleme tedavisine girdiğini söyledi. Beş seanslık bu uygulama için yaklaşık 49 bin 700 dolar ödediğini açıklayan Paltrow, tedavinin mikroplastik, küf ve benzeri toksinleri kandan ayırmayı hedeflediğini belirtti.

Uygulamada kanın vücuttan alındığı, toksin taşıdığı düşünülen plazmanın ayrıştırıldığı ve yerine temiz plazmanın geri verildiği ifade ediliyor.

Uygulamada kanın vücuttan alındığı, toksin taşıdığı düşünülen plazmanın ayrıştırıldığı ve yerine temiz plazmanın geri verildiği ifade ediliyor.

Bu yöntem bazı otoimmün ve nörolojik hastalıkların tedavisinde tıbbi amaçla kullanılsa da, detoks için uygulanması uzmanlar arasında hâlâ tartışmalı.

Paltrow ise tedavi sonrası deneyiminden oldukça memnun. Ünlü oyuncu, verdiği röportajda “Kronik yorgunluk ve zihinsel bulanıklık gibi net tanımlanamayan sorunlar yaşıyordum. Kanımdaki zararlı maddelerin filtrelenebileceği fikri beni çok cezbetti. Sonrasında kendimi gerçekten harika hissettim” sözleriyle süreci anlattı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
