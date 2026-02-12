Arı Sokması Yetmedi: Gwyneth Paltrow Detoks İçin 49 Bin Dolara Kanını Arındırdı

Sağlıklı yaşam ve detoks denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Gwyneth Paltrow, yine tartışma yaratacak bir yöntemle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, vücudundaki toksinlerden arınmak için yaklaşık 49 bin 700 dolar ödeyerek “terapötik plazma değişimi” yaptırdığını açıkladı. Kanın filtrelenmesine dayanan bu yöntem tıp dünyasında hâlâ tartışmalı bulunurken, Paltrow tedaviden sonra kendini “daha berrak ve hafiflemiş” hissettiğini söyledi. Daha önce de sıra dışı detoks denemeleriyle konuşulan oyuncu, bu hamlesiyle sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İşte detaylar...