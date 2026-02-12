Arı Sokması Yetmedi: Gwyneth Paltrow Detoks İçin 49 Bin Dolara Kanını Arındırdı
Sağlıklı yaşam ve detoks denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Gwyneth Paltrow, yine tartışma yaratacak bir yöntemle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, vücudundaki toksinlerden arınmak için yaklaşık 49 bin 700 dolar ödeyerek “terapötik plazma değişimi” yaptırdığını açıkladı. Kanın filtrelenmesine dayanan bu yöntem tıp dünyasında hâlâ tartışmalı bulunurken, Paltrow tedaviden sonra kendini “daha berrak ve hafiflemiş” hissettiğini söyledi. Daha önce de sıra dışı detoks denemeleriyle konuşulan oyuncu, bu hamlesiyle sosyal medyada yeniden gündem oldu.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oscar ödüllü oyuncu ve sağlıklı yaşam markası Goop’un kurucusu Gwyneth Paltrow, yıllardır alternatif sağlık yöntemlerine olan ilgisiyle biliniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son açıklaması ise şimdiye kadarkilerden bile daha dikkat çekici oldu.
Uygulamada kanın vücuttan alındığı, toksin taşıdığı düşünülen plazmanın ayrıştırıldığı ve yerine temiz plazmanın geri verildiği ifade ediliyor.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın