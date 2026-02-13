onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Anne Adayı Başak Karahan Hamilelikte En Çok Neleri Aşerdiğini Açıkladı

Anne Adayı Başak Karahan Hamilelikte En Çok Neleri Aşerdiğini Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.02.2026 - 11:44

Yakın zamanda Halil Ünlü ile evlenen Başak Karahan, kısa süre sonra yaptığı “Artık üç kişiyiz” paylaşımıyla hamile olduğunu duyurmuştu. İlk kez anne olmaya hazırlanan Karahan, bu kez hamilelik sürecine dair en merak edilen detaylardan birini paylaştı. Ünlü isim, yolda giderken neler aşerdiğini sosyal medya hesabından tek tek açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak Karahan ve Halil Ünlü çifti, geçtiğimiz eylül ayında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

Başak Karahan ve Halil Ünlü çifti, geçtiğimiz eylül ayında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

Düğün öncesi ve sonrasında Karahan’ın eski ilişkisi nedeniyle yaşanan bazı polemikler gündemi meşgul etmişti. Eski sevgilisi Enes Batur’un imalı paylaşımları uzun süre konuşulmuş, Karahan bu süreçte hukuki bir adım atarak 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı. Çektiği videoda 7 yıldır psikolojik şiddete maruz kaldığını belirterek, 'Özellikle son zamanlardaki tehdit ve zedeleyici söylemler sebebiyle, karşı tarafa 5 kuruşluk tazminat davası açmaya karar verdim. Aynı zamanda koruma kararı sürecinde bugüne itibariyle başlattık avukatımla. Ben bu adımı sadece kendim için değil, ülkemizde fiziksel, psikolojik şiddet gören her kadın için yapıyorum. Dilerim ki hiçbir kadın böyle bir şiddetle yüzleşmek zorunda kalmaz. Ve bunun için mücadele eden herkese sevgiler, saygılar.” ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bu tartışmalar geride kalırken çift, evliliklerinin ardından mutlu bir haberle takipçilerini sevindirmişti.

Tüm bu tartışmalar geride kalırken çift, evliliklerinin ardından mutlu bir haberle takipçilerini sevindirmişti.

Başak Karahan, Aralık ayında anne olacağını Instagram hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurmuş, “Hayatımızın en sessiz ama en güzel haberini sizinle paylaşmak istedik. Artık üç kişiyiz” notunu düşmüştü.

Hamilelik sürecini takipçileriyle zaman zaman paylaşan Karahan, geçtiğimiz saatlerde eşi Halil Ünlü ile Mersin’e doğru yola çıktıkları anları da sosyal medyaya taşıdı.

Hamilelik sürecini takipçileriyle zaman zaman paylaşan Karahan, geçtiğimiz saatlerde eşi Halil Ünlü ile Mersin’e doğru yola çıktıkları anları da sosyal medyaya taşıdı.

Yolculuk sırasında canının neler çektiğini anlatan Karahan, aşerdiği lezzetleri tek tek sıraladı.

Ünlü isim paylaşımında, “Tantuni, sıkma, içli köfte, kerebiç, mamül, fındık lahmacun… Şimdilik yemek listem bu şekilde. Hamileliğim boyunca almadığım kiloyu bir haftada alacağım galiba” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın