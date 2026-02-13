Anne Adayı Başak Karahan Hamilelikte En Çok Neleri Aşerdiğini Açıkladı

Düğün öncesi ve sonrasında Karahan’ın eski ilişkisi nedeniyle yaşanan bazı polemikler gündemi meşgul etmişti. Eski sevgilisi Enes Batur’un imalı paylaşımları uzun süre konuşulmuş, Karahan bu süreçte hukuki bir adım atarak 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı. Çektiği videoda 7 yıldır psikolojik şiddete maruz kaldığını belirterek, 'Özellikle son zamanlardaki tehdit ve zedeleyici söylemler sebebiyle, karşı tarafa 5 kuruşluk tazminat davası açmaya karar verdim. Aynı zamanda koruma kararı sürecinde bugüne itibariyle başlattık avukatımla. Ben bu adımı sadece kendim için değil, ülkemizde fiziksel, psikolojik şiddet gören her kadın için yapıyorum. Dilerim ki hiçbir kadın böyle bir şiddetle yüzleşmek zorunda kalmaz. Ve bunun için mücadele eden herkese sevgiler, saygılar.” ifadelerini kullanmıştı.