Anne Adayı Başak Karahan Hamilelikte En Çok Neleri Aşerdiğini Açıkladı
Yakın zamanda Halil Ünlü ile evlenen Başak Karahan, kısa süre sonra yaptığı “Artık üç kişiyiz” paylaşımıyla hamile olduğunu duyurmuştu. İlk kez anne olmaya hazırlanan Karahan, bu kez hamilelik sürecine dair en merak edilen detaylardan birini paylaştı. Ünlü isim, yolda giderken neler aşerdiğini sosyal medya hesabından tek tek açıkladı.
Başak Karahan ve Halil Ünlü çifti, geçtiğimiz eylül ayında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.
Tüm bu tartışmalar geride kalırken çift, evliliklerinin ardından mutlu bir haberle takipçilerini sevindirmişti.
Hamilelik sürecini takipçileriyle zaman zaman paylaşan Karahan, geçtiğimiz saatlerde eşi Halil Ünlü ile Mersin’e doğru yola çıktıkları anları da sosyal medyaya taşıdı.
