Yastık Altındaki Altınların Sayısı Belli Oldu! Merkez Bankası Başkanı Ağızları Açık Bırakan Rakamı Açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Gelecek üç yıl için enflasyon tahminleri belli oldu.

Enflasyon açıklamasının ardından gazetecilerin karşısına geçen Karahan, kritik sorulara yanıt verdi. Bu sorulardan biri de Türkiye’de yastık altında ne kadar altın olduğuna yönelikti.

Karahan, “Türkiye'de yastık altında önemli bir altın stoku olduğu tahmin “ediliyor” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bu nedenle altın fiyatları arttıkça bunun bir servet etkisi söz konusu. Bunun ne kadarının tüketildiğine bağlı olarak enflasyon etkisi değişebilir. Bizim tahminlerimiz yastık altı altının şu an 600 milyar dolar civarında olduğu yönünde.”