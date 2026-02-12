onedio
Yastık Altındaki Altınların Sayısı Belli Oldu! Merkez Bankası Başkanı Ağızları Açık Bırakan Rakamı Açıkladı

Yastık Altındaki Altınların Sayısı Belli Oldu! Merkez Bankası Başkanı Ağızları Açık Bırakan Rakamı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.02.2026 - 15:20

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon sunumunu gerçekleştirdi. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, Türkiye’de yastık altında kaç milyar dolar altın olduğunu açıkladı. Karahan’ın açıklamaları ağızları açık bıraktı.

Merkez Bankası Başkanı, Türkiye’de yastık altında ne kadar altın olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Gelecek üç yıl için enflasyon tahminleri belli oldu. 

Enflasyon açıklamasının ardından gazetecilerin karşısına geçen Karahan, kritik sorulara yanıt verdi. Bu sorulardan biri de Türkiye’de yastık altında ne kadar altın olduğuna yönelikti. 

Karahan, “Türkiye'de yastık altında önemli bir altın stoku olduğu tahmin “ediliyor” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bu nedenle altın fiyatları arttıkça bunun bir servet etkisi söz konusu. Bunun ne kadarının tüketildiğine bağlı olarak enflasyon etkisi değişebilir. Bizim tahminlerimiz yastık altı altının şu an 600 milyar dolar civarında olduğu yönünde.”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
