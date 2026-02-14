onedio
Emekliye Çifte İkramiye Müjdesi İçin Karar Mecliste

Emekliye Çifte İkramiye Müjdesi İçin Karar Mecliste

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.02.2026 - 21:05

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi için TBMM’ye yeni bir yasa teklifi verildi. Düzenleme, ikramiyenin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içerirken ayrı bir öneride emeklilere aynı tutarda tatil desteği sağlanması da yer aldı.

Kaynak - BirGün

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor.

Geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca emeklinin gözü bayram ödemelerine çevrilmişken TBMM’ye iki ayrı düzenleme sunuldu. İlk teklif, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere net asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini öngörüyor.

Gerekçede emeklilerin zorlu ekonomik koşullarına yer verildi.

Gerekçede emeklilerin zorlu ekonomik koşullarına yer verildi.

Teklifin gerekçesinde, emeklilerin artan hayat pahalılığı ve enflasyondan en fazla etkilenen kesim olduğu vurgulandı. Bayram ikramiyesinin yıllar içinde eridiği ve öngörülebilirliğini kaybettiği belirtilerek, asgari ücrete endekslenmesinin reel değeri koruyup gelir adaletini güçlendireceği ifade edildi.

Emeklilere tatil desteği de meclise geldi.

Emeklilere tatil desteği de meclise geldi.

Diğer teklifte emeklilere net asgari ücret tutarında tatil desteği verilmesi önerildi. Gerekçede, sabit gelirle yaşayan emeklilerin artan maliyetler nedeniyle dinlenme ve sosyal faaliyetlere erişiminin zorlaştığı, yılda en az bir kez tatil yapabilmelerinin yaşam kalitesi ve sağlıklı yaşlanma açısından önemli olduğu belirtildi.

Teklifler komisyona sevk edildi.

Teklifler komisyona sevk edildi.

CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin tarafından sunulan tekliflerde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılması önerildi. İki teklif de Komisyon’a sevk edildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
