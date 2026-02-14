Emekliye Çifte İkramiye Müjdesi İçin Karar Mecliste
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi için TBMM’ye yeni bir yasa teklifi verildi. Düzenleme, ikramiyenin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içerirken ayrı bir öneride emeklilere aynı tutarda tatil desteği sağlanması da yer aldı.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor.
Gerekçede emeklilerin zorlu ekonomik koşullarına yer verildi.
Emeklilere tatil desteği de meclise geldi.
Teklifler komisyona sevk edildi.
