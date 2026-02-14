Emekliye Çifte İkramiye Müjdesi İçin Karar Mecliste

Diğer teklifte emeklilere net asgari ücret tutarında tatil desteği verilmesi önerildi. Gerekçede, sabit gelirle yaşayan emeklilerin artan maliyetler nedeniyle dinlenme ve sosyal faaliyetlere erişiminin zorlaştığı, yılda en az bir kez tatil yapabilmelerinin yaşam kalitesi ve sağlıklı yaşlanma açısından önemli olduğu belirtildi.