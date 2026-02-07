Emekli İkramiyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan Yükseltebilir! Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı

SGK Uzmanı İsa Karakaş, bayram ikramiyelerine dair konuştu. Karakaş, Bayram ikramiyelerinin yüzde 25-50 oranında zamlanmasının gündemde olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın inisiyatif kullanabileceğini ifade eden Karakaş, konuşulan senaryoları açıkladı.

Karakaş’ın ifadelerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan inisiyatif kullanırsa bayram ikramiyesi 5 bin 500-6 bin TL’ye kadar çıkabilir.

Bir diğer senaryo ise bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı’nda 5 bin lira olarak ödenecek ancak; Kurban Bayramı’nda 6 bin TL’ye çıkacak.

Karakaş, “Özetle emeklinin bayram ikramiyesi olarak 5 bin-6 bin arasında bir rakam alacağını söyleyebiliriz” dedi.