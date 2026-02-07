onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emekli İkramiyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan Yükseltebilir! Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı

Emekli İkramiyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan Yükseltebilir! Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.02.2026 - 15:58

Ramazan ayı yaklaşırken emekli bayram ikramiyeleri gündemdeki yerini aldı. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye alan emeklilerle ilgili çok konuşulacak iddia SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan geldi. TGRT Haber yayınına katılan Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli bayram ikramiyesini yükseltebileceğini açıkladı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez zam alıyor. İlk kez 2018 yılında uygulanan bayram ikramiyesinin 2026 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. 2025 yılında bayram ikramiyesi olarak 4 bin TL ödendi. Emekliler toplamda 8 bin TL bayram ikramiyesi aldı. Ramazan yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi şimdiden konuşulmaya başlandı. İddialara göre emekli bayram ikramiyesinin 2026 yılı için 5 bin liraya yükseltileceği konuşuluyor.

Konuşulan rakam ortaya çıktı. SGK Uzmanı Karakaş: "Emekli ikramiyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan yükseltebilir."

Konuşulan rakam ortaya çıktı. SGK Uzmanı Karakaş: "Emekli ikramiyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan yükseltebilir."

SGK Uzmanı İsa Karakaş, bayram ikramiyelerine dair konuştu. Karakaş, Bayram ikramiyelerinin yüzde 25-50 oranında zamlanmasının gündemde olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın inisiyatif kullanabileceğini ifade eden Karakaş, konuşulan senaryoları açıkladı. 

Karakaş’ın ifadelerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan inisiyatif kullanırsa bayram ikramiyesi 5 bin 500-6 bin TL’ye kadar çıkabilir. 

Bir diğer senaryo ise bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı’nda 5 bin lira olarak ödenecek ancak; Kurban Bayramı’nda 6 bin TL’ye çıkacak. 

Karakaş, “Özetle emeklinin bayram ikramiyesi olarak 5 bin-6 bin arasında bir rakam alacağını söyleyebiliriz” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın