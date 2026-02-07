Emekli İkramiyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan Yükseltebilir! Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı
Ramazan ayı yaklaşırken emekli bayram ikramiyeleri gündemdeki yerini aldı. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye alan emeklilerle ilgili çok konuşulacak iddia SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan geldi. TGRT Haber yayınına katılan Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli bayram ikramiyesini yükseltebileceğini açıkladı.
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Konuşulan rakam ortaya çıktı. SGK Uzmanı Karakaş: "Emekli ikramiyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan yükseltebilir."
