İslam Memiş altında yıl sonu tahminini açıkladı.

İslam Memiş, gram altın/TL fiyatında 7-8 bin TL aralığındaki dalgalanmanın devam edeceğini tahmin etti. “İkinci dalga yükselişinde 10 bin liraya kadar sessizce beklemeyi tercih eden yatırımcıyım. O yüzden dalgalanmalar umrumda değil” sözleriyle yatırımcıya kritik uyarıda bulunan Memiş, yıl sonu tahminini şu sözlerle ifade etti:

“Manipülasyon piyasasının olduğu yerde ‘şu tarihte şöyle olur, bu tarihte böyle olur’ diye bir söylem olmaz. Nasıl ki iki gün içinde ons altın 1200 dolar gerilemişse iki gün için 1200 dolar yükselebilir. Bu bir manipülasyon piyasası. O yüzden uzun vadeli strateji belirlemişseniz sizin için problem yok. O yüzden altının yükselişi bence çok uzun sürmeyecektir.

Burada biraz daha sabırla beklemek lazım. Bugünkü ekonomik gelişmeler ikinci dalga yükselişi işaret ediyor. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. 5.886 bin dolar seviyesine bir yükseliş görüyorum bu yıl için. Bu yıl için hedefim 5 bin 880-6 bin dolar seviyeleri. Oradan artık yavaş yavaş artık altın tarafında vedalaşma zamanı geliyor. 5 bin 800-6 bin dolar seviyesi kritik rakam. Buraya kadar sabırla beklediysen ne ala… Çıkış yapacağın fiyat belli ama zamanı belli değil.”

*Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*