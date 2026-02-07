onedio
İslam Memiş Altında Yıl Sonu Tahminini Açıkladı

Dilara Şimşek
07.02.2026 - 15:23

Altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. Altının yükselip yükselmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son haftalarda rekor yükselişe imza atan altın yine rekor düşüşü görürken uzmanlardan 'Panik yapmayın, bu düşüş normal' açıklaması geldi. Peki altın fiyatları ne olacak? İslam Memiş, altında yıl sonu tahminini açıkladı. YouTube hesabından açıklamalarda bulunan Memiş, vatandaşa kritik uyarıda bulundu. 

Altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatları yakından takip ediliyor. Altın yatırımcısı ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar alım fırsatı beklerken gözler uzmanlara çevrildi. Son haftalarda küresel piyasalarda altının dalgalı seyrine şahitlik edilirken 'Altın ne olacak?' sorusu merak edildi. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş altında yıl sonu tahminini açıkladı.

İslam Memiş, gram altın/TL fiyatında 7-8 bin TL aralığındaki dalgalanmanın devam edeceğini tahmin etti. “İkinci dalga yükselişinde 10 bin liraya kadar sessizce beklemeyi tercih eden yatırımcıyım. O yüzden dalgalanmalar umrumda değil” sözleriyle yatırımcıya kritik uyarıda bulunan Memiş, yıl sonu tahminini şu sözlerle ifade etti:

“Manipülasyon piyasasının olduğu yerde ‘şu tarihte şöyle olur, bu tarihte böyle olur’ diye bir söylem olmaz. Nasıl ki iki gün içinde ons altın 1200 dolar gerilemişse iki gün için 1200 dolar yükselebilir. Bu bir manipülasyon piyasası. O yüzden uzun vadeli strateji belirlemişseniz sizin için problem yok. O yüzden altının yükselişi bence çok uzun sürmeyecektir.

Burada biraz daha sabırla beklemek lazım. Bugünkü ekonomik gelişmeler ikinci dalga yükselişi işaret ediyor. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. 5.886 bin dolar seviyesine bir yükseliş görüyorum bu yıl için. Bu yıl için hedefim 5 bin 880-6 bin dolar seviyeleri. Oradan artık yavaş yavaş artık altın tarafında vedalaşma zamanı geliyor. 5 bin 800-6 bin dolar seviyesi kritik rakam. Buraya kadar sabırla beklediysen ne ala… Çıkış yapacağın fiyat belli ama zamanı belli değil.”

*Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

