İflas Eşiğinde Olan ABD'li Dondurmacının Bir Türk'e 98 Bin Dolar Borcu Olduğu Ortaya Çıktı

İflas Eşiğinde Olan ABD’li Dondurmacının Bir Türk’e 98 Bin Dolar Borcu Olduğu Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
07.02.2026 - 11:38

ABD’de dondurma sektörünün önde gelen firması Creamy Treat, iflas koruma başvurusunda bulundu. Artan maliyet ve ekonomik baskı nedeniyle zor günler geçiren firma, borçlarının yaklaşık 500 bin dolar olduğunu belirtti. 15 yıllık ünlü dondurma zincirinin bir Türk’e de 98 bin dolar borcu çıktı.

ABD'nin ünlü dondurma firması iflas bayrağını çekti.

ABD'nin ünlü dondurma firması iflas bayrağını çekti.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, firmaları zor duruma sokuyor. Dünya genelinde artan maliyetler ve ekonomik baskılar, firmaları iflas sürecine itiyor. ABD'deki dondurma işletmecisi Creamy Treats, iflas koruması başvurusunda bulundu. Ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten firma, süt ürünlerine uygulanan tarifeler ve tereyağı maliyetinin artması nedeniyle zor günler geçiriyor.

Varlıklarının yaklaşık 1 milyon dolar olduğunu bildiren firma, borcunun ise 500 bin dolara ulaştığını kaydetti.

Bir Türk'e 98 bin dolar borcu olduğu ortaya çıktı.

Bir Türk'e 98 bin dolar borcu olduğu ortaya çıktı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre şirketin borçlu oldukları arasından bir Türk çıktı. En büyük alacaklılardan biri Halil Buldan oldu. Buldan’ın iş hukuku davası nedeniyle 98 bin dolar alacağı olduğu öğrenildi. Söz konusu iflas başvurusu ABD basınında gündem oldu.

