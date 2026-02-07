onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Fiyatı Duyan Kuyruk Oluşturdu: Ramazan Öncesi Stok Yapmak İsteyenler Saatlerce Bekledi

Fiyatı Duyan Kuyruk Oluşturdu: Ramazan Öncesi Stok Yapmak İsteyenler Saatlerce Bekledi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.02.2026 - 10:56

İçerik Devam Ediyor

Et ve Süt Kurumu (ESK) satış noktalarında yoğunluk yaşandı. Ramazan öncesi piyasa fiyatının yarısına et ürünleri almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Alışveriş yapmak isteyenler günün ilk saatlerinden itibaren kuyruğa girmek zorunda kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yarı fiyatı duyan kuyruk oluşturdu.

Yarı fiyatı duyan kuyruk oluşturdu.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla market ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor. Et ve Süt Kurumu (ESK) ise et fiyatlarını sabitledi. Sivas'ta ucuz eti duyan ESK mağazasına koştu. 1 kilo dana kıyma 450-500, dana kuşbaşı 520-550, dana biftek 750-800 ve tavuk biftek 130 TL'den satışa sunuldu. Ramazan öncesi evlerinin et ihtiyacını karşılamak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
4
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın