Sigara Yasağında Yeni Gelişme! Yasaklı Bölgeye İki Yeni Yer Eklendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.02.2026 - 10:15

Sigara yasaklarına karşı yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi planlanlanıyor. Bu düzenlemeye dair yeni gelişme yaşandı. Sigara içilmeyecek alanlar ‘kırmızı hat’ olarak adlandırılırken iki yeni yer daha eklendi. Yeni uygulamalarla dumansız hava sahasının genişletilmesi ve pasif içiciliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: NTV/Melis Sander

Sigara yasağında yeni gelişme: Yasaklı bölgeye iki yeni yer eklendi.

Tütünle mücadelede yeni adımlar atılıyor. Sigara yasağının kapsamı genişliyor. Mevcutta sigara içilebilen birçok yarı açık alan, ‘kapalı alan’ statüsüne eklenecek. Dumansız hava sahasının genişletilmesi hedeflenirken sigara içilmeyecek alanlar ‘kırmızı hat’ olarak adlandırılacak. 'Kırmızı hat'a iki yeni yer eklendi. Çocuk parkları ve sahiller yasaklı bölgeye dahil edildi.

Sigara içme cezası kaç TL?

Cezai yaptırımlar henüz netleşmedi. Yasaklı alanlarda sigara içme cezasının ne kadar olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Öte yandan mevcutta kapalı alanlarda sigara içilmesine izin veren veya gerekli uyarı-önlemleri almayan işletmelere 19 bin 476 TL ile 97 bin 745 TL arasında idari para cezası uygulanıyor.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
