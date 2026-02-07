Sigara Yasağında Yeni Gelişme! Yasaklı Bölgeye İki Yeni Yer Eklendi
Sigara yasaklarına karşı yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi planlanlanıyor. Bu düzenlemeye dair yeni gelişme yaşandı. Sigara içilmeyecek alanlar ‘kırmızı hat’ olarak adlandırılırken iki yeni yer daha eklendi. Yeni uygulamalarla dumansız hava sahasının genişletilmesi ve pasif içiciliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sigara yasağında yeni gelişme: Yasaklı bölgeye iki yeni yer eklendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın