Sigara Yasağında Yeni Gelişme! Yasaklı Bölgeye İki Yeni Yer Eklendi

Tütünle mücadelede yeni adımlar atılıyor. Sigara yasağının kapsamı genişliyor. Mevcutta sigara içilebilen birçok yarı açık alan, ‘kapalı alan’ statüsüne eklenecek. Dumansız hava sahasının genişletilmesi hedeflenirken sigara içilmeyecek alanlar ‘kırmızı hat’ olarak adlandırılacak. 'Kırmızı hat'a iki yeni yer eklendi. Çocuk parkları ve sahiller yasaklı bölgeye dahil edildi.

Sigara içme cezası kaç TL?

Cezai yaptırımlar henüz netleşmedi. Yasaklı alanlarda sigara içme cezasının ne kadar olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Öte yandan mevcutta kapalı alanlarda sigara içilmesine izin veren veya gerekli uyarı-önlemleri almayan işletmelere 19 bin 476 TL ile 97 bin 745 TL arasında idari para cezası uygulanıyor.