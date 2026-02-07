Altın Fiyatları Kritik Eşiğe Dayandı! 7 Şubat Altın Fiyatları Ne Oldu?

Altın fiyatları yakından takip ediliyor. 7 Şubat 2026 altın fiyatı belli oldu. Altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? Altın yükseldi mi? Merak edilen tüm soruların yanıtı belli oldu. İşte güncel altın fiyatları...