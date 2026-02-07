onedio
Altın Fiyatları Kritik Eşiğe Dayandı! 7 Şubat Altın Fiyatları Ne Oldu?

Dilara Şimşek
07.02.2026 - 09:27

Altın fiyatları yakından takip ediliyor. 7 Şubat 2026 altın fiyatı belli oldu. Altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? Altın yükseldi mi? Merak edilen tüm soruların yanıtı belli oldu. İşte güncel altın fiyatları...

Altın Fiyatları 7 Şubat 2026: Altın Ne Kadar?

Altın fiyatları belli oldu. 7 Şubat 2026 tarihinde de vatandaşlar 'Altın ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Dalgalı seyir izleyen güvenli liman, yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Altın bugün ne kadar? Altında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6.942 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 11.913 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 23.827 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 47.507 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4.953 dolar

Altın yükseldi mi?

Altın güne yükselişle başladı. Gram altın yeniden 7 bin TL seviyesine dayandı.

