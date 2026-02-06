Yağmur, Toz Taşınımı, Kar... Bu Hafta Havanın Nasıl Olacağı Belli Oldu: Meteoroloji Gün Gün Paylaştı!

7 Şubat Cumartesi hava durumu

Marmara’nın batısı, Ege kıyıları ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde hızı saate 50-70 kilometreyi bulan kuvvetli güney rüzgarları etkili olacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı görülebilir. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

8 Şubat Pazar hava durumu

Ülkenin büyük bölümü yağışlı olacak. Doğu Anadolu'da kar yağışı görülecek.

9 Şubat Pazartesi hava durumu

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de hava açıyor ve parçalı bulutlu-güneşli bir hava hakim olacak. İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer yer kar yağışlı hava devam edecek.

10 Şubat Salı hava durumu

11 Şubat Çarşamba hava durumu

Salı ve Çarşamba günü ülke genelinde yağışlı hava olacak. İç Anadolu'nun yüksekleri ve Doğu Anadolu genelinde kar yağışları yoğunlaşacak.

12 Şubat Perşembe hava durumu

13 Şubat Cuma hava durumu

Hafta sonuna doğru yağışlı hava devam edecek. Perşembe ve Cuma günleri ülkenin neredeyse tamamında yağış hakim olacak.