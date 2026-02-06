Yağmur, Toz Taşınımı, Kar... Bu Hafta Havanın Nasıl Olacağı Belli Oldu: Meteoroloji Gün Gün Paylaştı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7-13 Şubat hava durum haritasını paylaştı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Havalar ısınacak ancak hafta boyunca ülke genelinde sağanak yağış etkili olacak. Doğu'da ise pek çok kente kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte haftanın hava durumu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7-13 Şubat hava durumu: Hava nasıl olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji'nin gün gün tahmini şöyle:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın