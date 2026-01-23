onedio
Et Fiyatları Sabitlendi! İstanbul ve Ankara’da Ucuza Et Satan Marketler Açıklandı

Dilara Şimşek
23.01.2026 - 16:57

İstanbul ve Ankara’da et ve tereyağ fiyatları sabitlendi. Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi marketlerde et ve tereyağ fiyatları Ramazan ayınının sonuna kadar sabitlendi. Sabit fiyat uygulaması 23 Ocak Cuma gününden itibaren başladı. Peki, et ve tereyağ fiyatları ne kadar olacak? İşte ucuza et satan marketler…

Et ve tereyağ fiyatları sabitlendi. Sabit fiyat uygulaması ne zaman başlayacak?

İstanbul ve Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) arasındaki protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında et ve tereyağ fiyatları Ramazan ayının sonuna kadar sabitlendi.

PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, “Ramazan ayında da fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Ramazan ayının bereketini sofralara taşımak istiyoruz” dedi.

Et fiyatları ne kadar? 

Et ve Süt Kurumu (ESK) sabitlenen et fiyatları şöyle:

  • Kıyma 485 lira

  • Kuşbaşı 510 lira,

  • Tranç 535 lira,

  • Kontrafile 900 lira

  • Antrikot 1000 lira

  • Bonfile 1200 lira

Tereyağ fiyatı ne kadar?

Tereyağı 384 lira olarak sabitlendi.

Sabit fiyat uygulaması bugünden itibaren başladı.

İstanbul ve Ankara’da ucuza et satan marketler açıklandı.

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler belirlenen marketlerde satılacak. 

İstanbul'da ucuza et satan marketler

Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross.

Ankara'da ucuza et satan marketler

Yunus, Altunbilekler, City Gross, Gimsa, Gimat Gross, Anka Gross, Fix Gross, Ata Gross, AHM Okyanus, ADL Okyanus, Aru Gross, Bildirici, Kent Gross, Güreller, Ada Gross, Burak, Soykan, GrossA ve Gürkanlar.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
