Et Fiyatları Sabitlendi! İstanbul ve Ankara’da Ucuza Et Satan Marketler Açıklandı

İstanbul ve Ankara’da et ve tereyağ fiyatları sabitlendi. Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi marketlerde et ve tereyağ fiyatları Ramazan ayınının sonuna kadar sabitlendi. Sabit fiyat uygulaması 23 Ocak Cuma gününden itibaren başladı. Peki, et ve tereyağ fiyatları ne kadar olacak? İşte ucuza et satan marketler…